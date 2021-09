Roguelite hra Sparklite bude brzy šířit svou environmentální výstrahu i na iOS

Když nevíte, co se svou hrou, plácněte na ní nálepku rogueliku či roguelitu. Někdy se zdá, že populární subžánr funguje pro vývojáře a vydavatele spíše jako marketingová berlička než nevyhnutelná okolnost herního vývoje. Je proto osvěžující vidět hry, které dokážou tenhle subžánr poctivě a srozumitelně zapracovat i do příběhu. Právě takovým případem je i Sparklite od studia Red Blue Games, které původně vyšlo v roce 2019 na větších platformách. Nyní se můžeme na hru s environmentalisticky laděným poselstvím můžeme těšit i na zařízeních s iOS. Díky úspěchu na ostatních platformách bychom se Sparklite měli dočkat ještě během letošního října.

A v čem že je Sparklite tak speciální? V jádru jde o klasickou „zeldovku“. Hlavní hrdinku Adu tak budete ovládat podobně jako nintenďáckého Linka. Jednoduché útoky střídá házení granátů a uhýbání nepřátelským útokům. Sparklite do známého koktejlu přidává stavění základny a možnost postupně svou postavu upgradovat pomocí nasbíraných zdrojů, dokonce si i vyrobit vlastní udělátka, která vám pomohou překonat překážky v pěti odlišných prostředích. Všechno tohle je ovšem propojeno originálním příběhem o zlém baronovi, který zneužívá přírodní zdroje místní země. Ta se dokáže překvapivě bránit sama a hatí zloduchovi plány pomocí pravidelných zemětřesení. Voilà – hezké příběhové řešení pro neustále se měnící prostředí. To vše navíc Sparklite balí do roztomile vypadajícího vizuálu pixel artové grafiky. Nyní tak nezbývá než čekat, jak se vývojáři do příštího měsíce poperou s převedením hry na malé obrazovky.