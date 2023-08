Apple po více než deseti letech ukončí jednu svou iOS aplikaci. Integruje ji do jiné

Mnozí z nás už si možná na iTunes Movie Trailers ani nevzpomenou, ale tato aplikace, jedna z nejstarších společnosti Apple pro iPhone a iPad, je na odchodu. Apple její nabídku integruje jako vestavěnou funkci aplikace TV. Aplikace iTunes Movie Trailers byla poprvé vydána v roce 2011 a její zánik tak symbolicky ukazuje kam Apple míří do budoucna.

Jako první upozornil na to, že společnost Apple přidala na webovou stránku iTunes Movies Trailers nový banner s nápisem: „Apple TV app is the new home of iTunes Movie Trailers“, tedy Aplikace Apple TV je novým domovem iTunes Movie Trailers, Stephen Hackett na serveru 512 Pixels. Na Redditu si pak uživatelé všimli, že stejný banner se začal objevovat v rámci verzí aplikací Trailers pro iPhone a iPad.

Ve spojitosti se zmíněným upozorněním, začala nyní společnost Apple postupně zavádět novou sekci „Movie & TV Trailers“ do aplikace TV, přičemž jako první se to týká tvOS na Apple TV. Snímek obrazovky sdílený na Redditu ukazuje aktualizovaný design, který nabízí dlaždicové rozhraní upoutávek na nejnovější trailery, které jsou k dispozici ke sledování. Nová sekce se nachází v nabídce Obchod (Store) aplikace TV, což znamená, že není příliš na očích a mnoho uživatelů na ni přirozeně nemusí narazit.

Zdá se, že celý proces přechodu iTunes Movie Trailers do Apple TV je v rané fázi. Například na iPhonu a iPadu klepnutí na banner v původní aplikaci ve skutečnosti nevede k žádné akci. Lze ale očekávat, že se to postupem času změní a jakmile bude přechod dokončen, společnost Apple samostatnou aplikaci pro trailery přestane podporovat a stejný osud potká i její webovou verzi.

Přestože společnost Apple nabízí specializovanou aplikaci iTunes Movie Trailers již více než deset let, do značné míry se stala opomíjenou. Upoutávky na filmy a televizní pořady jsou nyní snadno dostupné na jiných místech, například na stránkách s jednotlivým obsahem v aplikaci Apple TV. Přesto je příjemné vidět, že má Apple zájem nabízet specializované rozhraní pro prohlížení trailerů, i když není vyčleněno do samostatné aplikace.