5 nejočekávanějších her pro iPhony, které nám mají svou kvalitou vyrazit dech

Ač byla původně na konzole a PC oznámena celá řada nových titulů, většina z nich byla bohužel odložena na neurčito či na pozdější část roku, což zanechalo hráče uprostřed sezónního sucha. Naštěstí však stále existuje mobilní hraní, kde jsou nároky na vydání o poznání nižší, a studia tak mohou pouštět do světa jeden počin za druhým. Pojďme se tedy společnost podívat na 5 nejočekávanějších a nejlepších AAA her pro iOS, které se svou kvalitou vyrovnají stolním titulům a zároveň na ně nebudete muset čekat dlouhé měsíce.

Diablo Immortal

Kdo by neznal legendární izometrické ARPG Diablo, kde masakrujete tisíce nepřátel a pomocí širokého arzenálu zbraní kosíte hordy nestvůr. Tato série si užila poměrně dlouhou a bohatou historii, avšak stále jí chyběla jakási třešnička na dortu, kterou se v roce 2018 stalo Diablo Immortal. Tento přírůstek do portfolia sice řadu hráčů a fanoušků zklamal, zejména kvůli tomu, že se jedná o mobilní hru, ale příznivce přenosného hraní naopak potěšil. Blizzard se sice s oficiálním datem vydání zatím nepochlubil, ale dá se očekávat, že hra zamíří na iOS již brzy. Zároveň slibuje plnohodnotný zážitek, který se takřka nijak neliší od počítačové či konzolové verze. Tudíž se můžeme těšit na další stovky a tisíce hodino odehraných hluboko v podsvětí.

League of Legends: Wild Rift

Jen málokdo by si pravděpodobně dokázal představit komplexní MOBA hru na malé obrazovce mobilního zařízení. Nejlepší hra žánru, League of Legends, si ale vydobyla takové renomé, že by absence mobilní alternativy byla spíše ostuda, a tak studio Riot Games přispěchalo s novým přírůstkem, který nás má ohromit. Hra se příliš nemá lišit od počítačové předlohy, tudíž se máme dočkat stejných hrdinů, schopností i možností. Pochopitelně vyjma ovládání, které bude uzpůsobeno dotykovému displeji a zároveň zjednodušeno do takové míry, aby byly zápasy dynamičtější. Vývojáři však slibují návykovou hratelnost, skvělou grafickou stránku a především svět, na který jsme tolik zvyklí.

EVE Echoes

Fotogalerie eve echoes 16 eve echoes eve echoes 8 eve echoes 5 +3 Fotek eve echoes 3 eve echoes 2 Vstoupit do galerie

Dlouholetou a v dnešní době takřka prastarou MMO hru EVE Online zná pravděpodobně jen hrstka nejoddanějších hráčů. Tento titul totiž na svět přišel již před 16 lety a okamžitě se zařadil po bok nejkomplexnějších a největších her tehdejší generace. Konec konců, hra nabízela obrovský vesmír k prozkoumání, tisíce možností a především největší bitvy, které kdy online světy zažily. Stačí se podívat na záznamy, kde si to ve vesmírných lodích rozdává na život a na smrt desítky tisíc hráčů a aliancí. Tak či onak, vývojáři ze CCP Games chtěli hře vrátit zašlou slávu, a tak přišli s mobilní verzí, EVE Echoes, jež má nabídnout sice omezenější, ale o to živější svět a především nablýskanou grafiku a zbrusu nové možnosti. Hry se podle všeho dočkáme již v srpnu, kdy vychází na iOS a Android.

The Pathless

Pokud hledáte ideální kombinace dobrodružného RPG a klasické adventury, The Pathless bude pravděpodobně volbou od vás. Tato hra má sice poměrně nechvalnou minulost, jelikož měla na Apple Arcade vyjít již před nějakou dobou, ale vzhledem k propracovanosti se to dá vývojářům odpustit. Za hrou navíc stojí studio Giant Squid, které má na kontě například vynikající uměleckou hříčku Abzú. Tak či onak, jejich nejnovější počin nabídne zajímavou audiovizuální stránku, hutnou atmosféru a především dobrodružný příběh, kde nebude o zvraty nouze. O to zajímavější je také skutečnost, že má hra vyjít současně také na PlayStation 4 a PC, tudíž půjde o plnohodnotný titul.

Project Cars GO

Ambiciózní a poměrně drahá hra Project Cars na PC vyšla již před nějakou dobou a právoplatně se zařadila po bok nejoblíbenějších a nejpropracovanějších závodních simulátorů. Konec konců, vývojáři dotáhli k dokonalosti každičký detail a vyhráli si také s pohledem z kokpitu. Hra zároveň oplývala úžasnou grafickou stránkou a nabízela celou řadu nových herních mechanik, o nichž si konkurence mohla nechat jen zdát. Přesto však trpěla malým zájmem hráčů, což by mohla napravit chystaná mobilní verze Project Cars GO. Ta se má výrazně inspirovat u té počítačové a konzolové, tudíž se opět dočkáme vynikající grafiky a především reálnější závodění, které je na mobilních zařízeních tolik potřeba. S přesným datem vydání se tvůrci bohužel sice zatím nepochlubili, ale dá se očekávat, že se hry dočkáme již ve třetím čtvrtletí, tedy zhruba někdy kolem léta.