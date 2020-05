Na Apple Arcade vyšla retro hra Towers of Everland

Pokud jste náhodou vzhlíželi k dalšímu oznámení nového přírůstku na Apple Arcade a většinu stávajících titulů máte již za sebou, máme pro vás dobrou zprávu. Apple totiž nenechal své věrné fanoušky na holičkách a připravil si pod minulém týdnu pro hráče další pecku, která tentokrát cílí zejména na pamětníky a milovníky retro žánru dungeon crawler. Pakliže jste tedy propadli dobrodružnému Might and Magic, kde jste v roli několika hrdinů cestovali světem a v různých temných zákoutích bojovali s příšerami, Towers of Everland si oblíbíte.

Jablečná společnost vždy přijde s nějakou novinkou, která potěší široké spektrum hráčů a nabídne netradiční zážitek, o němž by si ostatní studia mohla nechat jen zdát. Nový přírůstek na Apple Arcade je zářným příkladem, jelikož se jedná o hru z pomalu zapomenutého žánru dungeon crawler, tedy o jakýsi mix RPG a dobrodružství, kde nechybí pořádně propracovaný systém zlepšování hrdinů. Jediný rozdíl je však v tom, že hrajete více méně po tazích, díky čemuž je hratelnost o poznání pomalejší, rozvážnější a atmosféra hutnější. Postupem hrou si navíc odemykáte lepší statistiky, magické předměty a další vychytávky, jež vám ve vašem putování pomohou a postupně z vás udělají postrach všech nestvůr v okolí.

Towers of Everland míří především na pamětníky starých dobrých her, kde se atmosféra dala krájet a nedostatek předmětů a lektvarů byl každodenní chléb. Zkrátka řečeno, v tomto počinu hraje prim zejména taktika a schopnost zařídit se podle aktuální situace. Chystáte se do dungeonu plného skřetů, kteří silnou zbrojí příliš neoplývají a jedem potřený meč jim pořádně zatopí? Musíte si udělat před bojem patřičnou přípravu a zajistit si taktickou výhodu. Tak či onak, Towers of Everland nabízí pořádný zážitek jak se patří a potěší jak staré harcovníky, tak nově příchozí a nováčky, kteří zatím s tímto žánrem neměli co do činění. Zamiřte tedy na Apple Arcade a vydejte se vstříc nebezpečným výpravám a hrdinským dobrodružstvím.