Analytici: Apple si u Apple Car pohlídá každičký šroubek, výroba bude zcela v jeho režii

Spekulace, týkající se budoucího autonomního elektromobilu z dílny společnosti Apple, kolují po internetu již několik let. Na intenzitě nabraly počátkem tohoto roku, po několika měsících ale opět utichly. Tento týden se k tomuto tématu vyjádřila také analytička Katy Huberty ze společnosti Morgan Stanley. Podle ní by se nakonec společnost Apple měla aktivně podílet na všech aspektech vývoje a vzniku budoucího Apple Car.

Analytička Katy Huberty v příslušné zprávě dále připomíná, že Apple pracuje na vlastním dopravním prostředku již řadu let, a že by se na konečném produktu měla odrazit jak jeho firemní strategie, tak i odkaz jejího ředitele Tima Cooka. Strategií Applu je podle Katy Huberty „dělat spíše méně věcí, ale dělat je opravdu dobře, a zvyšovat tak své šance na úspěch“. Huberty také ve své zprávě poukazuje na to, že při prodeji určitých produktů hraje klíčovou roli kombinace komponent, hardwarového designu, softwaru, ale také poskytovaných služeb spolu s důvěrou ze strany zákazníka a důvěryhodností dané firmy. „Ve všech těchto kategoriích Apple vede,“ připomíná analytička. Katy Huberty dále ve své zprávě uvádí, že Apple bude nakonec s největší pravděpodobností mít kontrolu nad všemi aspekty svého autonomního elektromobilu, počínaje designem přes softwarové funkce až po interní komponenty a celkovou technologii vozu. Důležitým prvkem, souvisejícím s elektromobilem z dílny společnosti Apple, by podle analýz měly být také služby, nejprve ale podle Huberty spatří světlo světa auto jako takové. Analytička ve své zprávě využívá přirovnání k vydání prvního iPhonu, který nějakou dobu existoval pouze s hrstkou nativních aplikací, než byl uveden do provozu iOS App Store. „Nejprve bylo potřeba přinést hardware,“ píše Huberty. Finální realizace Apple Car je nicméně podle většiny odborníků spíše hudbou vzdálenější budoucnosti.