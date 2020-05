Jaké jsou podobnosti mezi Applem a Teslou a jak by Apple Car mohlo ovlivnit automobilový průmysl

Investiční americká banka Morgan Stanley tento týden uvolnila novou zprávu pro investory, ve které „analytická veteránka“, Katy Huberty, sdílí své myšlenky, které se týkají Applu, Tesly a budoucnosti obou těchto inovativních společností. Huberty ve zprávě pro investory uvádí, v čem jsou si obě zmíněné společnosti podobné, a také se zaobírá tím, jaký vliv by mohlo mít Apple Car na automobilový průmysl. Pokud se o myšlenkách Katy Huberty chcete dozvědět více, určitě pokračujte ve čtení. Její myšlenky jsou minimálně zajímavé a dost možná je bude sdílet nejeden jablečný nadšenec.

V první části zprávy pro investory se Huberty zamýšlí nad podobností mezi Applem, avšak za vedení Steva Jobse, a Teslou, kterou i nadále žene kupředu Elon Musk: „Otázkou pro Teslu zůstává, zdali stejně jako Apple potřebuje vedoucího v podobě Tima Cooka k tomu, aby se z ní stala společnost s hodnotou přes miliardu amerických dolarů. Apple se i nadále snaží razit cestou inovací, designu a skvělé zákaznické zkušenosti, kterou původně nastartoval Steve Jobs. Kromě toho si však současné vedení Applu prošlo obdobím zvyšování výnosů a odpovídáním na sociální otázky jako je například ochrana osobních údajů. Dále se zaměřuje na větší návratnost akcionářů společně s řešením geopolitických rizik. Díky tomu má nyní Apple hodnotu téměř 1,4 bilionů dolarů, oproti necelým 400 miliardám dolarů na konci fiskálního roku 2011,“ uvedla Huberty.

Dále Huberty uvádí, že analytici vidí Teslu velmi podobně, jako viděli Apple před několika lety. To znamená, že je Tesla inovativní společností v kategorii, která jednoduše inovaci potřebuje. Údajně je Tesla společností, která myslí jinak (doslova uvádí think different). Díky tomu vzbuzuje u investorů velký zájem pro investice. Někteří z vás určitě ví, že se jablečná společnost chystá nejspíše uvést své vlastní vozidlo s názvem Apple Car. Huberty v tomto případě odpovídá tak, že Apple tuto kategorii taktéž vnímá jako kategorii, která potřebuje inovovat, avšak lehce odlišně. Podle výpočtů by měl Apple do vývoje svého vozidla tento rok investovat okolo 19 miliard dolarů. Za dobu vývoje Apple Car (a celého jablečného automobilového průmyslu) měla jablečná společnost utratit za tohle odvětví již okolo 90 miliard dolarů.

Anketa Myslíte si, že by se mohl Apple v budoucnu spolčit s Teslou? Ano Možná Ne

„Historicky je Apple nejúspěšnější, když je vertikálně integrovaný [spojení s jinou společností, akvizice či fúze, pozn. red.] a nevidím důvod, proč by to mělo být v případě automobilového průmyslu jinak. Jinými slovy, Apple bude muset mít v automobilovém průmyslu větší kontrolu, než má dnes – ve finále tedy nemůže nabídnout jen lepší formu CarPlay, ale musí si při spolupráci s jinou společností stát za svým a ovládat jak design, tak vnitřnosti a ostatní odvětví,“ myslí si analytická veteránka Kate Huberty. Zatímco v mnohých spekulacích se objevuje info o tom, že by Apple mohl spolupracovat právě s Teslou, tak za tímto tvrzením Huberty rozhodně nestojí: „Nepřipadá mi, že by se chtěl Apple vertikálně integrovat ke společnosti, která prodává konkurenční produkt,“ napsala. Jak celou tuto situaci vidíte vy? Sdílíte názor s Huberty, anebo máte jiný? Napište nám to do komentářů.