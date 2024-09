Výhra pro Apple? Končí jeho hlavní „kat“ z řad Evropské unie

V posledních měsících a letech nemá Apple v Evropské unii na růžích ustálo a kvůli spoustě nových nařízení a zákonů musel své softwarové i hardwarové produkty poměrně zásadně pozměnit. Je nicméně otázkou, zda jej totéž čeká i do budoucna, jelikož křeslo šéfa antimonopolního úřadu EU opouští žena, jenž proti praktikám (nejen) Applu v poslední době opravdu intenzivně bojovala.

Řeč není samozřejmě o nikom jiném než o Margrethe Vestagerové, která na pozici šéfky antimonopolního úřadu Applu strávila 10 let, po které se snažila kontrolovat působení technologických gigantů na území EU. To však samozřejmě nebylo tech gigantům po chuti, o čemž ostatně svědčí i slova šéfa Applu Tima Cooka, který v jednom z rozhovorů označil snahy regulovat technologické společnosti Evropskou unií za „totální politický nesmysl“ (v angličtině „ total political crap“). Jak se nyní pohled EU na regulaci technologických gigantů změní ukáže samozřejmě až čas, ale je jasné, že regulace jako taková je do značné míry ovlivněna právě tím, kdo celý úřad ovládá a jeho pohledem na danou problematiku.