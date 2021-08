iPhone z druhé ruky: 5 věcí, které byste měli zvážit před nákupem

iPhone z druhé ruky si v dnešní době pořídí každý člověk, který chce (novější) jablečný telefon, ale zároveň chce ušetřit. Pokud se pro nákup iPhonu z druhé ruky rozhodnete, tak se rozhodně nejedná o špatný krok, tedy především z hlediska ekologie. Kupujete si totiž zařízení, které už někdo používal, což znamená, že bude i nadále využíváno vámi a v tom horším případě neskončí někde na skládce. I přesto jsou zde ale určitá úskalí, o kterých byste před kupováním iPhonu z druhé ruky měli vědět.

Je prodejce důvěryhodný?

Hned na začátek se musíte podívat na to, zdali je prodejce zařízení důvěryhodný. Prodejce použitých telefonů můžeme rozdělit na dvě skupiny, a to na soukromníky a společnosti. Soukromník většinou prodává zařízení, které sám používal a rozhodl se koupit nové. Společnosti pak prodávají použitá zařízení, která často vykoupila od zákazníků. V obou případech může být vše v pořádku, zároveň se ale v obou případech můžete spálit. U soukromníka se prvně zkuste podívat na jeho hodnocení (je-li k dispozici), zároveň nikdy neposílejte peníze předem – maximálně na poštovné. Dobírka je všude ve světě naprosto normální věcí, pouze v Česku se nevyužívá, i když je určená přesně pro tyto účely. U společnosti si pak její název zadejte do vyhledávače a pokuste se najít nějaké informace či hodnocení.

Jaký je stav zařízení?

Jakmile si zkontrolujete prodejce iPhonu z druhé ruky, tak si pořádně prohlédněte stav zařízení, které kupujete. Zpočátku si prohlédněte tělo a zkontrolujte, zdali náhodou není ohnuté, což by mohlo znamenat, že došlo k silnému poškození a zároveň k výměně některých komponentů. Prodejce se zeptejte, co všechno bylo na telefonu vyměněno, popřípadě proč. Zároveň přejděte do Nastavení -> Baterie a zkontrolujte si kondici baterie. Jestliže v ruce držíte několik let staré zařízení, které má 100 % baterie, tak to ve většině případech znamená, že je baterie nová. Na druhou stranu už ale víte, že se předtím v telefonu někdo „hrabal“. Nutno zmínit, že osobně už jsem se setkal i s takovými bateriemi, které dokázaly funkci Kondice baterie obelhat a i po několika letech používání neustále zobrazovaly 100 % kapacity, a to i přesto, že zařízení zdaleka nevydrželo tolik jako ze začátku.

Není Refurbished jako Refurbished

Mnoho společností prodává zařízení, která jsou označená jakožto Refurbished. Tohle slovíčko začal používat Apple u zařízení, která on sám prodává jako použitá, ale stoprocentně funkční. Refurbished oficiálně znamená, že někdo odevzdal své staré Apple zařízení, které bylo následně diagnostikováno a prohlédnuto. Podle potřeby pak došlo k výměně špatně fungujících komponentů. U oficiálního Refurbished zařízení máte stoprocentní jistotu toho, že zařízení funguje tak jak má. Některé společnosti však uvádí slovo Refurbished u použitých zařízení, která nejsou nijak opravena. Vždy si tedy přesně zkontrolujte, jaká je definice slova Refurbished v obchodě, ve kterém iPhone z druhé ruky kupujete.

Co když se zařízení pokazí?

U zařízení, které je použité, existuje větší pravděpodobnost toho, že dojde k nějaké formě poruchy. Jednak to může být kvůli stáří, a jednak právě kvůli tomu, že měl někdo zařízení „otevřené“ a prováděl v něm nesprávně nějaké úkony. V takovém případě je nutné si zjistit, co se v takovém případě, kdy se zařízení porouchá, bude dít. Prakticky žádný soukromník vám záruku neposkytne, maximálně pár dnů na vyzkoušení. Větší společnosti však poskytují záruky, díky kterým máte jistotu, že nezůstanete bez telefonu a bez peněz. Na stránkách společnosti si tedy zkontrolujete záruku, kterou poskytuje na použitá zařízení.

Je zařízení kompletně smazané a odhlášené?

Při nákupu používaného zařízení je nutné, abyste zjistili, zdali je zařízení kompletně smazané a hlavně odhlášené z Apple ID. Pokud by totiž zařízení bylo i nadále vedeno na nějaké Apple ID, popřípadě pokud by na něm bylo aktivní Najít, tak je vám naprosto k ničemu. Nemohli byste provádět nákupy v App Storu, dotyčný by mohl zařízení přes Najít sledovat a další – zkrátka a jednoduše, zařízení by nebylo stoprocentně vaše. Pokud by navíc došlo ke smazání zařízení, tak by došlo k jeho uzamknutí a bez hesla k původnímu Apple ID byste se do něj nikdy nedostali.