Jak vyčistit reproduktor iPhone: 4 způsoby, které můžete využít

Ve spodní části každého iPhonu se nachází malé otvory. Tyto otvory jsou určené pro reproduktor, což znamená, že díky nim můžeme slyšet jakýkoliv zvuk, který jablečný telefon začne vydávat – ať už se jedná o vyzvánění, či přehrávání hudby. Po nějaké době se ve většině případech tyto otvory zanesou, což způsobí horší kvalitu zvuku a snížení maximální hlasitosti. Pravdou je, že se zanesení nevyhne snad nikdo z nás. Stačí, když iPhone několikrát vložíte do kapsy či do kabelky, popřípadě když jej necháte na nějakém prašném místě. Naštěstí existuje několik způsobů, pomocí kterých je možné otvory reproduktoru vyčistit.

Speciální čistící hmota

Určitě už jste si někdy na internetu všimli reklamy na speciální čistící hmotu, kterou jednoduše natlačíte do znečištěné oblasti a veškerý nepořádek se na ni nalepí. Svým způsobem tato hmota připomíná sliz a dobrou zprávou je, že dokáže v určitých případech dobře vyčistit i otvory pro reproduktor iPhonu. Pomocí tohoto „slizu“ však vyčistíte pouze takovou špínu, která není úplně zatlačená vevnitř. Sliz stačí jednoduše vzít a lehce jej natlačit do otvorů reproduktorů. Netlačte však hodně, abyste špínu ostatní špínu ještě více nezatlačili dovnitř.

Zdroj: Unsplash

Párátko

Jestliže máte v otvorech pro reproduktory špínu zatlačenou a slizem nejde vytáhnout, tak je nutné, abyste ji nějakým způsobem uvolnili. Využít v tomto případě můžete párátko, kterým se jemně snažte špínu uvolnit. Po uvolnění pak můžete opět využít sliz, na který se špína přilepí. Při používání párátka však buďte velmi opatrní, aby nedošlo k protrhnutí síťky, která napomáhá voděodolnosti. Pokud se vám podaří párátkem síťku protrhnout (ucítíte to), tak věřte, že váš iPhone již nadále nedokáže odolávat vodě. Kromě klasických dřevěných párátek si můžete pořídit i ostřejší kovová párátka.

Jemný kartáček

Kromě párátka je možné využít také jemný zubní kartáček, kterým je možné „vytáhnout“ špínu, jež se nachází hluboko v otvoru pro reproduktor. Při použití kartáčku můžete o něco více zatlačit, navíc k tomu jej můžete namočit do isopropylalkoholu (IPA), díky kterému se špína uvolní jednodušeji. Opět je ale v tomto případě nutné, abyste špínu nezatlačili ještě dál do útrob otvorů, čímž byste celý proces čištění zkomplikovali. Úplně nejlépe uděláte v případě, pokud si připravíte všechny tři zmíněné čistící nástroje a podle potřeby je kombinujete. Díky tomu si můžete být jistí, že se vám podaří odstranit co možná nejvíce nečistot.

Stlačený vzduch

Pro čištění elektroniky, především počítačů, se hojně využívá stlačený vzduch v plechovce. Jedná se o jakousi alternativu pro vzduchový kompresor, která vás vyjde zhruba na dvě stě korun. I stlačený vzduch je ale nutné využívat opatrně. Většina uživatelů totiž vezme stlačený vzduch a vypustí jej přímo do otvoru, což není ideální. Špínu tak totiž ještě více zatlačíte dovnitř a kromě toho riskujete také poškození samotného reproduktoru, a to právě kvůli silnému proudu vzduchu. Stlačený vzduch tak využijete až poté, jakmile uvolníte části nečistot. Stlačený vzduch navíc vypouštějte z boku či alespoň z nějakého úhlu, nikdy ne kolmo k otvoru.

Stlačený vzduch v plechovce koupíte zde

Magazín Letem světem Applem nepřebírá zodpovědnost za jakékoliv poškození vašeho zařízení. Při správném dodržení postupu jsou výše zmiňované rady bezpečné a poškození může nastat pouze při volbě nevhodných nástrojů či čistících prostředků.