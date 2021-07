Jak vyčistit iPhone: 5 skvělých aplikací, díky kterým vyčistíte úložiště

Pokud byste si v dnešní době chtěli pořídit nejnovější iPhone, tak v základní konfiguraci získáte úložiště o velikosti 64 GB, u modelů Pro se pak jedná o 128 GB. Většině uživatelům v dnešní době tato velikost úložiště vyhovuje, pravdou ale je, že ne vždy tomu tak bylo. Ještě před několika lety totiž měly jablečné telefony v základní konfiguraci úložiště o velikosti 16 GB či 32 GB, což bylo málo už v tehdejší době. Jestliže máte na vašem iPhonu problémy s místem v úložišti a snažíte se najít soubory, které byste mohli vymazat, tak by se vám mohl hodit tento článek. V tom se totiž podíváme na 5 aplikací, které vám pomohou s vyčištěním iPhonu. Vrhněme se přímo na věc.

Boost Cleaner

V případě, že v rámci App Storu vyhledáte aplikace k pročištění jablečného telefonu, tak se vám Boost Cleaner s největší pravděpodobností objeví na prvních příčkách. Tato aplikace je jednoduchá, rychlá a velmi praktická, což zjistíte už při prvním použití. Boost Cleaner nabízí mnoho různých funkcí, například pro smazání duplicitních fotografií či velkých videí. Nechybí ani možnost pro sloučení dvou stejných kontaktů do jednoho. Kromě toho, že je možné kontakty sloučit, tak s nimi můžete také dále pracovat a například si je i zálohovat, což se zajisté hodí. U videí si pak můžete zobrazit přesnou velikost, kterou zabírají na disku. Boost Cleaner je k dispozici zdarma, avšak nabízí také předplatné pro odemčení funkcí.

Smart Cleaner

Hledáte jednoduchou aplikaci, která vám zvládne udělat pořádek ve fotografiích a v kontaktech? Pokud jste si na tuto otázku odpověděli kladně, tak pro vás mám skvělý tip – jedná se o aplikaci Smart Cleaner. Pokud chcete v aplikaci Fotky na iPhone udržovat pořádek, tak je nutné, abyste tak činili prakticky každý den. Během dne jsme totiž schopni pořídit několik fotek, videí či třeba snímků obrazovky. V případě, že se k pročištění nedokopete, tak během několika dní můžete nasbírat stovky fotek, které jednak zabírají místo v úložišti, a jednak je vlastně vůbec nepotřebujete. Smart Cleaner tuto očistu zvládne bez problémů za vás. Kromě toho nabízí také funkce pro organizaci kontaktů, jejich sloučení a další funkce. Smart Cleaner je k dispozici zdarma ke stažení, každopádně je součástí aplikace také předplatné.

Gemini Photos

Co se týče správy fotografií, tak se jedná o činnost, která se nechce dělat asi nikomu z nás. Postupem času se totiž nepotřebné fotky začnou pořádně hromadit, což znamená, že začnou výrazně zabírat místo v úložišti. Zpravidla se nejvíce začnou kupit snímky obrazovky, často se ale v galerii nachází také nespočet velmi podobných fotek, které byly pořízeny z toho důvodu, abychom měli z čeho vybírat. A ani v tomto případě se nedokopeme k tomu, abychom nepotřebné fotky smazali a uvolnili tak místo v úložišti. Přesně pro tyto činnosti je tady Gemini Photos. V rámci této aplikace si můžete nechat zobrazit veškeré duplikáty, snímky obrazovky a další nepotřebné obrázky, které pak můžete nechat smazat. Gemini Photos patří mezi jednu z nejpopulárnějších aplikací pro organizaci a správu fotografií. Aplikace je k dispozici zdarma, součástí je také předplatné.

Cleaner for iPhone

V úložišti jablečného telefonu se často mohou nacházet soubory, které nepotřebujete – stejně jako na počítači. Pokud chcete smazat nějaká data na počítači či Macu, tak k tomu můžete využít speciální čistící aplikace. A dobrou zprávou je, že naprosto stejně to může fungovat i na iPhonu. Veškeré soubory samozřejmě můžeme promazat ručně, pravdou ale je, že celý tento proces trvá desítky minut či dokonce i hodiny. Čas je v dnešní době opravdu drahý, a tak vznikly různé aplikace, které vám s vyčištěním iPhonu pomohou rychle a jednoduše. Jednou takovou aplikací je také Cleaner for iPhonem který zvládne identifikovat duplicitní fotografie či kontakty. V aplikaci si můžete nechat zobrazit také všemožné grafy a statistiky, díky kterým získáte lepší přehled o tom, co využívá úložiště na vašem telefonu. Cleaner for iPhone je zdarma ke stažení, pro odemčení funkcí je k dispozici předplatné.

Cleaner: Master Phone Clean Up

Jestliže hledáte jednoduchou aplikaci, pomocí které můžete vyčistit váš iPhone od nepotřebných dat, tak by se vám mohla líbit tak s názvem Cleaner: Master Phone Clean Up. S pomocí této aplikace můžete rychle, jednoduše a chytře vyhledat podobné či duplicitní fotografie, selfies či Live Photos. Co se týče videí, tak si je můžete seřadit od největšího po nejmenší, díky čemuž pro vás bude jednodušší určit, zdali konkrétní video chcete ponechat, anebo smazat. Zapomenout nesmíme ani na čistič kontaktů, díky kterému je možné provést odstranění duplicit či takových záznamů, u kterých není e-mail či telefonní číslo. Nechybí ani možnost pro zálohování kontaktů. Cleaner: Master Phone Clean Up je k dispozici zdarma, pro prémiové funkce je nutné zaplatit předplatné.

