7 dalších věcí, které jste nevěděli o MagSafe baterii

Pokud jste minulý týden sledovali náš magazín, tak vám zajisté neuniklo představení nového jablečného produktu v podobě MagSafe Battery Packu, potažmo MagSafe baterie. Jedná se o přímého nástupce Smart Battery Case, oproti kterému se ale v mnohém liší. Zatímco Smart Battery Case je obal, kterým lze nabíjet některé starší jablečné telefony, tak MagSafe baterie využívá technologie MagSafe, tedy magnetů, pomocí kterých se přicvakne na zadní stranu iPhonů 12 (a novějších). Ihned po představení se na MagSafe baterii svalila vlna kritiky, a to kvůli kapacity, ceny či designu. Své zákazníky si tento produkt ale zajisté najde. Pojďme se společně v tomto článku podívat na další postřehy, které se ve spojením s MagSafe baterií na internetu objevily.

V České republice můžete MagSafe Battery Pack zakoupit za 2 890 korun. Za tuto cenu dostanete externí powerbanku, která nabízí baterii o velikosti 1 460 mAh, tedy podle informací, které se nachází na zadní straně MagSafe baterie. Nutno však podotknout, že realita je svým způsobem jiná, jelikož bychom v tomto případě pletli jablka a hrušky. Tak jako tak, reálné kapacitě MagSafe baterie jsme se na našem magazínu již podrobně věnovali – stačí klepnout zde. Zatímco v Česku se první šťastlivci mohou na MagSafe baterii těšit až za dva dny, tak v jiných částech světa je tato novinka k dispozici již dnes. Na internetu se tak začínají objevovat fotky, videa a názory, které s MagSafe baterií nějakým způsobem souvisí.

Jestliže se podíváte na profil MagSafe baterie, tak si můžete všimnout, že zde Apple moc informací neuvádí. Nedozvíte se zde prakticky vůbec nic – ani kapacitu (která se musela luštit z fotografií), ani velikost, ani váhu, ani nic jiného. Vzhledem k tomu, že první kusy MagSafe baterie již mají své majitele, tak ti mohli tohle příslušenství změřit a zvážit. Z fotek šlo poznat, že bude MagSafe baterie stejně široká jako iPhone 12 mini, a že bude sahat téměř po fotoaparát tohoto jablečného modelu. Jasná však nebyla tloušťka, která je 11 milimetrů, váha je pak okolo 115 gramů. Podle dostupných informací z Twitteru váží iPhone 12 mini s přicvaknutou MagSafe baterií více než iPhone 12 Pro Max bez baterie, konkrétně okolo 250 gramů, zatímco největší „dvanáctka“ váží jen 228 gramů.

Další postřehy se pak týkají nabíjení. I přesto, že pomocí MagSafe baterie můžete bezdrátově dobíjet iPhone, tak samotnou MagSafe baterii nemůžete nabíjet pomocí MagSafe nabíječky či klasické Qi bezdrátové nabíječky. Pokud ale přicvaknete MagSafe Battery Pack na záda iPhonu, který začnete nabíjet, tak jablečný telefon začne předávat energii také MagSafe baterii. Aby tato funkce byla k dispozici, tak je nutné, abyste iPhone nabíjeli alespoň 20W adaptérem. Stav nabíjení lze pak sledovat na uzamčené obrazovce jablečného telefonu. MagSafe Battery Pack zvládne bezdrátově nabít také AirPody s bezdrátovým nabíjecím pouzdrem či AirPody Pro, na nabíjení Apple Watch však zapomeňte.

Abyste mohli MagSafe baterii využívat, tak kromě iPhonu 12 (a novějšího) potřebujete iOS 14.7 (a novější). Využíváte-li beta verzi iOS 15, tak byste měli vědět, že vám MagSafe Battery Pack fungovat nebude. Nakonec se pak objevily také první videa, ve kterých došlo ke kompletnímu rozebrání MagSafe baterie. Konkrétně se jedno takové video objevilo i na čínské mediální platformě Weibo, kde se mimo jiné často objevují také různé úniky a další zajímavosti ze světa Apple. Video, ve kterém dochází k rozebrání MagSafe Battery Packu, sdílel na svém Twitteru známý leaker DuanRui. Uvnitř MagSafe baterie se nachází například nabíjecí cívka, dále MagSafe magnety.

