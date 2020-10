iPhone 12 a voda: Platí u novinky záruka na poškození vodou, když se u ní Apple chlubí odolností do 6 metrů hloubky?

Je to pár dnů nazpátek, co jsme se dočkali představení čtveřice nových iPhonů – konkrétně se jedná o iPhone 12 mini, iPhone 12, iPhone 12 Pro a iPhone 12 Pro Max. Při představení se rozdíly oproti loňským modelům nezdály tak markantní, pokud se však pozorně podíváte na kompletní technické specifikace, tak zjistíte, že se toho ve finále změnilo vcelku dost. Jedna z těchto změn se týká také certifikace IP, která určuje, jakým způsobem je zařízení odolné proti prachu a proti vodě. I přesto, že loňské i letošní modely disponují certifikací IP68, tak rozhodně není stejná. Pojďme si společně o voděodolnosti nových iPhonů říct více, společně s informací o tom, zdali Apple kryje zárukou poškození tekutinou.

iPhone a voděodolnost

Hned na začátek si pojďme uvést, jak to vlastně je s certifikací IP68. U všech certifikací IP značí první číslo odolnost proti prachu, druhé číslo poté proti vodě – platí, že čím větší, tím lepší. Odolnost proti vodě je tedy u všech iPhonů 11 a 12 na osmém stupni. Tento stupeň však není přesně tabulkově specifikován. Konkrétně je dané jen to, že je zařízení odolné proti potopení do vody – co se týče hloubky, do které je možné zařízení ponořit, a doby, po kterou zde zařízení bez poškození vydrží, tak obě tyto podmínky si výrobce určí sám. Určitě vás zajímá, zdali a jakým způsobem se tyto podmínky u nejnovějších iPhonů 12 posunuly – níže tedy naleznete tabulku, ve které zjistíte, jakým způsobem jsou všechny iPhony od iPhone 11 odolné proti vodě, tedy do jaké hloubky a na jak dlouhou dobu.

Stupeň krytí Maximální hloubka Maximální doba iPhone 11 IP68 2 metry 30 minut iPhone 11 Pro IP68 4 metry 30 minut iPhone 11 Pro Max IP68 4 metry 30 minut iPhone 12 mini IP68 6 metrů 30 minut iPhone 12 IP68 6 metrů 30 minut iPhone 12 Pro IP68 6 metrů 30 minut iPhone 12 Pro Max IP68 6 metrů 30 minut

Pokud tedy srovnáme loňský iPhone 11 se současným iPhonem 12 (mini), tak si můžeme všimnout největšího rozdílu. Maximální hloubka se totiž zvětšila o celé čtyři metry. Pokud porovnáme loňskou vlajkovou loď v podobě iPhone 11 Pro (Max) se současnou vlajkovou lodí, tj. iPhone 12 Pro (Max), tak je rozdíl „pouze“ dva metry navíc. Maximální doba se za tu dobu žádným způsobem nezměnila. Je nutné podotknout, že tyto údaje jsou oficiální, ve skutečnosti však ve většině případech můžete váš iPhone s certifikací IP68 ponořit do větší hloubky a na delší dobu bez toho, aniž by se něco stalo. Logicky je samozřejmé, že se odolnost proti prachu a vodě časem snižuje. Odolné prvky, především pak lepidlo, ztrácí své vlastnosti a v potaz je nutné brát také poškození zařízení. Je jasné, že v případě prasklého displeje, anebo pokřiveného šasi, odolnost proti prachu i vodě kompletně zaniká.

Apple NEreklamuje poškození tekutinou, ani u nových iPhonů 12

Jakmile Apple poprvé přišel s iPhonem, který byl odolný proti prachu a vodě, tedy s iPhonem 7, tak na jeho účet přibyla obrovská dávka kritiky. Ti méně znalí z vás se dost možná ptají proč – odolnost proti prachu a vodě jsou zajisté skvělé vlastnosti, díky kterým jsou zařízení odolnější. Odpověď na tuto otázku je vcelku jednoduchá – Apple totiž žádným způsobem nekryje poškození zařízení vodou či jinou tekutinou. Pokud tedy ponoříte váš iPhone do vody, a je jedno, jestli dobrovolně či nedobrovolně, a dojde nějakým způsobem k poškození čehokoliv, tak máte smůlu. Apple, potažmo servis, vám poškození nevyreklamuje. Nutno podotknout, že tyto podmínky má Apple u všech iPhonů, které jsou odolné proti vodě – jedná se tedy o iPhone 7 a novější, včetně iPhone 12 mini, 12, 12 Pro a 12 Pro Max. Je tedy jen a jen na vás, zdali vašemu zařízení budete věřit a na focení pod vodou ho vezmete s sebou, anebo zdali se budete chovat tak, jako by zařízení proti prachu a vodě odolné nebylo.

Jak Apple vůbec může zjistit, že došlo ke vniku tekutiny do zařízení?

Když tuto informaci uslyšíte poprvé, tak si zajisté řeknete, že se jedná o kompletně nespravedlivý krok. Stačí se na to ale podívat z jiné perspektivy – představte si, že jste na straně Applu a zákazníci vám začnou na reklamaci donášet vodou poškozené telefony. Jen těžko zjistíte, zdali se voda do zařízení nedostala chtěně tak, aby spotřebitel získal nový, popřípadě kompletně opravené zařízení. Stejně tak je těžké spekulovat nad tím, zdali náhodou zařízení není tak moc poškozené, že mohlo dojít k vniknutí vody do útrob zařízení právě v důsledku poškození. Určitě se ptáte, jakým způsobem servis může zjistit, zdali se uvnitř zařízení objevila voda. V těch nejslabších místech šasi, tedy například u slotu na nanoSIM, se nachází bílý papírek, který se po kontaktu s tekutinou přebarví na červeno. Pokud tedy technik uvidí bílý papírek, tak okamžitě ví, že se vaše zařízení do styku s vodou nedostalo, naopak pokud uvidí červený papírek, tak vás může okamžitě odmítnout.