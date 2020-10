Jak dlouho musí průměrný Čech vydělávat na iPhone 12 Pro

Analytici Picodi.com zmapovali ceny iPhone 12 Pro (128 GB) a srovnali je s průměrnou mzdou v několika desítkách zemí světa. Na základě těchto údajů vypočítali, jak dlouho musí lidé z těchto států pracovat, aby si mohli koupit tuto novinku od Apple.

Zdroj: Picodi

Oficiální cena iPhone 12 Pro (128 GB verze) je v ČR 29 990 Kč. Jenže ve srovnání s loňským rokem, v letošní výbavě nenajdete ani nabíječku ani sluchátka. Podle nejnovějších údajů Českého statistického úřadu průměrná hrubá mzda dosahuje v ČR 34 271 Kč (čistá částka je 25 685 Kč). To znamená, že průměrný Čech musí pracovat 24,5 dnů, aby si mohl dovolit nový iPhone 12 Pro (tedy za předpokladu, že nemá žádné jiné výdaje). Je to ve srovnání s loňským indexem iPhone téměř o jeden den méně (0,7). Vysoké příjmy ve Švýcarsku umožňují vydělat na iPhone již za 4,4 dnů.. Za průměrnou mzdu si lidé v Americe pořídí tuto novinku po šesti dnech práce (6,1), a Australané nebo obyvatelé Lucemburska potřebují na to zhruba týden (6,6 dne). Ve skupině zemí, které zveřejnili cenu nového smartphonu od Apple, nejhorších výsledků dosáhlo Mexiko a Indie. Lidé z těchto zemí musí pracovat až 54,4 dnů, aby si mohli koupit nový přírůstek do rodiny jablečných telefonů.V Rusku musí chodit do práce po dobu 47,5 dnů a v Černé Hoře 47,3.

Metodika a zdroj dat

iPhone Index 2020 byl vypočítán na základě oficiálních cen iPhone’a 12 Pro (verze 128 GB) zveřejněných na lokálních internetových stránkách Apple nebo u autorizovaných prodejců. Data průměrných mezd pocházejí ze stránek oficiálních ministerstev nebo statistických úřadů a jsou platné v den zveřejnění cen iPhone’a v jednotlivých zemích. Čisté částky byly vypočteny místními daňovými kalkulačkami. Měsíční mzdy byly vyděleny číslem 21 – průměrným počtem pracovních dnů v měsíci. V zemích, kde statistické úřady používají týdenní mzdy, plat jsme vydělili počtem 5 dnů.