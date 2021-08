Slyšíte špatně při volání s iPhonem? Sluchátko opravíme za pár minut!

Tisková zpráva: Chrčení, výpadky a špatná kvalita zvuku při telefonování, to jsou typické znaky poškozeného sluchátka. Pomůže pouze výměna, která naštěstí nezabere příliš času a dá se zařídit v podstatě na počkání. Výměna sluchátka průměrně zabere kolem 15 minut. I s odzkoušením funkčnosti a placením je do dvaceti minut hotovo. Měníme přitom sluchátka u širokého spektra modelů od iPhone 5s až po iPhone 8 Plus.

Zdroj: Redakce Letem světem Applem

Akce: V rámci výměny sluchátka měníme i poškozenou mřížku – zcela zdarma

Za problémy někdy může nejen samotné sluchátko. Na vině bývá také znečištěná nebo poškozená prachuvzdorná mřížka. Za její výměnu se běžně platí. My ale přicházíme s neodolatelnou nabídkou! V rámci výměny sluchátka vyměníme nevyhovující mřížku za zbrusu novou. A nechceme za to ani korunu navíc!

Výměna sluchátka na prodejně v Praze – bleskurychle a bez čekání

Nedokážete být ani minutu bez vašeho iPhonu ale ve sluchátku již neslyšíte ani ň? Zachovejte klid. Váš telefon kvůli takové miniopravě nepošleme do žádného vzdáleného servisu, kde bude ležet týden ladem. Vše zvládneme opravdu hned a přímo v obchodě Tvrzenýsklo.cz na Praze 5.

Stačí přinést telefon a usednout do pohodlného křesla v našem odpočinkovém koutku. Za pár chvilek bude váš telefon opět v kondici a můžete vyrazit zpět do víru velkoměsta.

Předbíhání ve frontě? U nás ano

Do servisu tvrzenysklo.cz můžete přijít kdykoliv během otevírací doby. Opravy telefonů i nákupy v obchodě jsou vždy k vašim službám. Občas ale i my máme fronty. Pokud chcete mít jistotu, že nebudete zbytečně čekat až na vás přijde řada, tak doporučujeme objednat si termín dopředu.

VIP červený koberec vám sice nepřipravíme, půjdete ale na řadu okamžitě. I kdyby stál zástup od nás až na Anděl! Zároveň vám vždy ochotně poradíme s čímkoliv, co souvisí s iPhony, značkou Apple a doplňky, kterých pro vás máme plný obchod!