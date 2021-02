Apple přiznal problémy s nabíjením Apple Watch 5 a SE, nabízí výměnu zdarma

S bezplatnými servisními programy Applu se v posledních týdnech roztrhl pytel. Není tomu totiž tak dávno, co odstartoval program pro výměnu AirPods Pro, na který Apple navázal programem pro výměnu baterií v MacBoocích Pro a dnes v noci pak i programem pro výměnu Apple Watch Series 5 a SE s problémy s nabíjením po přechodu do režimu Rezerva, který maximalizuje výdrž hodinek na úkor jejich smart funkcí.

Problém s nabíjením výše zmíněných modelů se projevuje naprosto jednoduše. Po přepnutí hodinek do režimu Rezerva se u nich zkrátka nezahájí nabíjení po jejich připnutí na magnetickou nabíječku, kvůli čemuž tak mohou být hodinky nabíjeny jen v klasickém pohotovostním režimu (nejsou-li samozřejmě zcela vybity). Proč tomu tak je sice Apple v novém podpůrném dokumentu neuvedl, ve včera vydaném updatu watchOS 7.3.1 se však snaží softwarově těmto potížím zabránit. Má to však jeden háček. Zabránit je schopný jen potížím, které by mohly vzniknout a nikoliv těm, které již vznikly. Pokud tedy vlastníte hodinky, které touto chybou již trpí, neváhejte kontaktovat autorizovaný servis, který vám je bezplatně vymění.

Apple na svých stránkách doporučuje ještě před návštěvou servisu důkladnou kontrolu toho, zda se u vás problém skutečně projevuje. Tu dle něj provedete jednoduše tak, že hodinky přepnete do režimu Rezerva a necháte je alespoň na 30 minut nabíjet. Pokud se hodinky částečně nenabijí, nárok na výměnu samozřejmě máte. Pokud se pak standardně nabijí, nainstalujte si update watchOS 7.3.1, ať potenciálním problémům zamezíte.