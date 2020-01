Apple přiznal problémy se Smart Battery Case pro iPhony XR a XS, nabízí výměnu zdarma

Nový rok nezačíná z hlediska spolehlivosti produktů pro Apple zrovna ideálně. Dnes v noci totiž oficiálně přiznal problémy s loni představenými kryty Smart Battery Case pro iPhony XR či XS. Jako kompenzaci nabízí bezplatnou výměnu.

Problémy Smart Battery Case pro iPhony z roku 2018 se projevuje dle podpůrného dokumentu Applu přerušovaným nabíjením či přímo jeho nefunkčností. Poměrně zajímavé je, že postiženy mohou být jednotky prodávané od ledna 2019 až do října 2019, z čehož vyplývá, že si Apple problému dlouho nevšiml a možná až zahájení vývoje Smart Battery Case pro iPhony 11 je odhalilo. Jinak by jej totiž zaručeně odstranil mnohem dříve, aby se vyhnul ztrátám pramenících z bezplatné výměny krytů prodaných za více než třičtvrtě roku.

Uživatelé, kteří Smart Battery Case pro iPhone XR či XS vlastní a zakoupili jej ve výše uvedeném termínu, mohou o výměnu požádat u autorizovaných prodejců Applu či přímo v Apple Storech. Pouzdra budou otestována a v případě, že u nich budou zjištěny problémy které způsobují či by mohly způsobovat určitou nefunkčnost, prodejce je vymění za zcela nové a to samozřejmě zdarma. Výměnný program by měl platit do října 2021, jelikož lze uplatnit maximálně dva roky od nákupu pouzdra. Času na výměnu máte tedy habaděj. Jeho start si Apple pak naplánoval na letošní leden kvůli konci mezinárodní jednoleté záruky modelů prodaných v lednu 2019, v rámci níž je doposud vyměňoval.