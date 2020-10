Když už baterie nestačí aneb vyplatí se její výměna?

Komerční sdělení: O napájení jablečných telefonů se stará lithium-iontová baterie. Je nutné si ale uvědomit, že se jedná o spotřební zboží, které se každým dnem stále více opotřebovává a ztrácí tak svou maximální kapacitu. Nic zkrátka netrvá věčně a úplně stejně je tomu i v případě zmiňovaných baterií. Pokud své zařízení používáte například už několik let, mohli jste se dostat do bodu, kdy baterie nedokáže s telefonem udržet krok a musíte ji proto nabíjet i několikrát za den.

Proč se baterie opotřebují?

Jak jsme již zmínili výše, baterie jsou zkrátka spotřebním zbožím a postupně dochází k jejich chemickému stárnutí. To je způsobeno tím, že lithium-iontová baterie již nedokáže udržet tak velký náboj jako původně, čímž se postupně zkracuje výdrž na jedno nabití. S opotřebením současně klesá i schopnost dodávat maximální okamžitý výkon, což se pochopitelně negativně projeví na výkonu zařízení. Těmito problémy ale v současné době trpí všechny baterie.

O chemickém opotřebení baterie vás dokáže informovat přímo operační systém iOS. Do něj totiž přibyla informace o celkové Kondici baterie a její maximální kapacitě. Tento údaj lze najít v Nastavení, konkrétně v kategorii Baterie, kde stačí klepnout na Kondice baterie.

Vyplatí se investovat do výměny baterie?

Jestliže už baterie neslouží jako původně, nabízí se prakticky dvě možná řešení. Samozřejmě vás jako první může napadnout výměna zařízení. Ceny nových jablečných telefonů se pohybují od 13 tisíc do necelých 44 tisíc korun. Samozřejmě za tuto částku získáte zcela nové a plně funkční zařízení. Co když ale nemáte zase tak starý model a výměna je prozatím zbytečná? Přesně v takovém případě je nejvhodnější sáhnout po výměně baterie, kterou vám schopný servis dokáže vyměnit na počkání a za několikanásobně nižší cenu oproti novému telefonu.

Zdroj: Unsplash

Výměna baterie aneb rychlé a levné řešení

Zmiňovaná výměna baterie dokáže vyřešit řadu problémů spojených s její výdrží a celkovým výkonem zařízení. Hlavní výhodou samozřejmě je, že se jedná o ekonomicky i ekologicky výhodné řešení, na kterém šetříte nejen svou peněženku, ale také životní prostředí. Jak ale k výměně baterie přistoupit?

Ověřený servis aneb záruka kvality.

Běžný uživatel by se o výměnu baterie neměl raději pokoušet, protože by si tak mohl poškodit své zařízení. Nejvhodnější je v takovém případě sáhnout po ověřeném servisu. Z našich zkušeností můžeme doporučit uživatelsky ověřenou opravnu appleguru.cz, která nabízí prvotřídní služby, různé slevy a řadu dalších výhod. Za vyzdvižení také rozhodně stojí, že telefon do servisu můžete odeslat i poštou, přičemž zaplatíte pouze za dopravu tam a samotnou opravu. Mimo výměny baterie si zde poradí s komplexní opravou iPhonu, iPadu, Apple Watch, Macu a Apple TV.

Proč právě appleguru.cz?

Renomovaný servis appleguru.cz svým zákazníkům nabízí prvotřídní služby. O jeho kvalitách navíc hovoří i samotní zákazníci, což potvrzují pozitivní recenze. Například na Googlu společnost z 205 recenzí získala 4,7 hvězdiček z 5. Příznivé jsou přitom i samotné ceny. Ty jsou v porovnání s konkurencí o poznání menší a pokud se podíváme například na zmiňovanou výměnu baterie, tak za tu zde zaplatíte od 590 korun.