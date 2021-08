Představil Apple nový iPad Pro? Ne, to jej jen Xiaomi sprostě okopírovalo i s názvem

Už je to tady zase. Asi takto by se dal v krátkosti popsat nový tablet od Xiaomi, který nápadně v několika směrech připomíná iPad. Čínský gigant Xiaomi nedávno ukázal nové tablety se slušným výkonem a nízkou cenou. Ostatně jde o přístup, který je čínské společnosti vlastní. Za zmínku pak stojí výkonnější Xiaomi Mi Pad 5 Pro. Ono už to v podstatě leckoho trkne, jakmile název zařízení vidí. I v něm se totiž skrývá název „iPad“. A opravdu to není náhoda.

Fotogalerie Xiaomi Mi Pad 5 Pro - 1 Xiaomi Mi Pad 5 Pro - 2 Xiaomi Mi Pad 5 Pro - 3 Xiaomi Mi Pad 5 Pro - 4 Vstoupit do galerie

Designem je nový tablet od Xiaomi iPadu velmi podobný. Menší rámečky a velký 11palcový IPS LCD displej s rozlišením 2560 x 1440 a 120Hz obnovovací frekvencí. Design ale lze samozřejmě odpustit. Tablet je dnes prostě velká tenká placka s displejem. Skřípat zuby budou zarytí jablíčkáři z jiného důvodu. Xiaomi Mi Pad 5 Pro podporuje chytré pero, které se nabíjí zcela stejně jako u iPadu. Tedy na boční straně za pomoci Smart Connectoru. Tento tablet nedisponuje Face ID, ovšem snímačem otisku prstu, jenž naleznete v horním hlavním tlačítku, tedy jako u iPadu Air 4. generace. Abychom ale nebyli jen puntičkáři a nepoukazovali na kopírování, je třeba uznat, že za cenu, která startuje na 427 eurech, se jedná o skutečně zajímavý tablet. Srdcem zařízení je Qualcomm Snapdragon 870, kterému sekunduje 8 či 6 GB RAM v závislosti na velikosti úložiště. Fotoaparát má buď 50 + 5 MPx, nebo 13 + 5 MPx. Zajímavá je ovšem rozhodně baterie, která dostala do vínku 8600 mAh s možností rychlého 67W nabíjení, přičemž nejnovější iPad Pro podporuje pouze 18W.