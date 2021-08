Na iPhony se možná připravuje remasterovaná trilogie GTA

Dlouhé měsíce se spekulovalo o tom, že vývojáři z Rockstaru potajnu pracují na upravených verzích trilogie GTA z dob Playstation 2. A nyní to vypadá, že se na remasterované verze Grand Theft Auto 3, GTA: Vice City a GTA: San Andreas opravdu budeme moci začít těšit. Zpráva sice nepřichází oficiálně od vývojářů či vydavatelů, herní web Kotaku ale zprávy dostal od několika různých zdrojů, s jejichž pomocí dokázal načrtnout přesnější obrázek situace. Podle něj je vydání remasterů relativně blízko. Prioritou jsou ovšem pro Rockstar domácí konzole, na které by nejnovější verze herních kultovek měly dorazit jako první během letošního října. Na iOS bychom se měli dočkat někdy na začátku příštího roku.

Rockstar přitom představuje ve světě mobilního gamingu vývojáře, kterým se ohledně podpory kapesního hraní dá věřit. Studio na iOS nabízí spoustu svých starších pecek v čele se zmíněnými původními verzemi tří her ze série Grand Theft Auto. Vzhledem k jejich stáří ale v současnosti určitě po stránce vizuálu zaujmout nedokážou. Podle uniklých informací by sice remastery neměly grafiku změnit šíleným způsobem, měly by ji ale přinést blíže současnosti společně s redesignem uživatelského rozhraní. Cílem vývojářů nemá být nabídnou drasticky odlišnou hru, ale zůstat co nejvěrnější zážitkům, jež hráči zažívali během první poloviny nultých let na velkých platformách.