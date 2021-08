6 typů příkazů pro Siri, které bude možné v iOS 15 využít bez připojení k internetu

Pokud chcete aktuálně na vašem iPhonu používat Siri, tak je nutné, abyste byli připojení k internetu. V případě, že k němu připojeni nebudete, tak s vámi Siri prostě a jednoduše komunikovat nebude. Dobrou zprávou ale je, že s příchodem iOS 15 se tato situace kompletně mění. Nově totiž bude možné Siri využít i tehdy, pokud váš iPhone bude offline, což se může hodit v hned několika různých situacích. Apple tuto novinku představil letos na WWDC21 při prezentaci nových operačních systémů. Pro jablečný svět a uživatele se jedná o velkou změnu, jelikož pokud je váš iPhone offline, tak jsou veškeré příkazy zpracovávané přímo na jablečném telefonu a nedochází k jejich odesílání „ven“. Pokud tedy budete mít iOS 15 a dostanete se do situace, kdy nebudete připojeni k internetu, tak můžete i nadále provádět následující příkazy. Je však nutné zmínit, že pro využití této možnosti musíte mít iPhone s čipem A12 Bionic a novějším, tzn. iPhone XS a novější.

Nastavování iPhonu

Jestliže se ocitnete v offline režimu a bez připojení k internetu, tak na budete i nadále schopni pomocí Siri nastavovat iPhone. Konkrétně budete moci provádět naprosto základní úkony, mezi které patří například zapnutí a vypnutí Wi-Fi či Bluetooth pomocí příkazu „Turn off/on Wi-Fi/Bluetooth“. Kromě toho bude možné provést (de)aktivaci režimu Letadlo příkazem „Turn on/off Airplane mode“, popřípadě měnit aktuální režim z tmavého na světlý a naopak, a to příkazem „Set light/dark mode“. Dále bude možné aktivovat režim nízké spotřeby, a to příkazem „Turn on Low Power Mode“, anebo třeba svítilnu prostřednictvím příkazu „Turn on flashlight“. Možné bude také ovládat funkce ze Zpřístupnění.

Nastavení a změna minutek a budíků

Pokud patříte mezi vlastníky jablečného telefonu a při spaní jej máte někde poblíž, tak je velmi pravděpodobné, že na něm máte nastavené nějaké budíky, popřípadě minutky či časovače. Právě budíky a časovače nastavuje mnoho z nás pomocí Siri, jelikož se jedná o naprosto jednoduchou záležitost. A dobrou zprávou je, že i tyto záležitosti budete moci nastavit pomocí Siri v offline režimu. Pro nastavení budíku stačí říct „Set the alarm for [čas]“, pokud chcete aktivovat minutku, tak řekněte příkaz „Set the timer for [čas]“.

Přehrávání a pozastavení hudby

Siri mnoho z nás využívá také pro jednoduché ovládání hudby, například když zrovna něco děláme a začne hrát skladba, kterou úplně slyšet nechceme – v takovém případě stačí říct příkaz „Skip this track“. Samotné přehrávání lze v režimu offline ovládat kompletně, což znamená, že můžete také spustit a pozastavit přehrávání pomocí příkazu „Play/Stop music“, popřípadě můžete také změnit hlasitost, a to příkazem „Set the volume up/down“. Zkrátka a jednoduše lze Siri v offline režimu využít pro základní příkazy, které jsou určené pro ovládání hudby.

Oznamování zpráv a notifikací

V offline režimu si budete pomoci Siri moci nechat přečíst také poslední zprávy a notifikace. Pro přečtení posledních zpráv bude stačit, abyste vyslovili příkaz „Read my recent messages“. Jestliže byste si chtěli nechat přečíst poslední notifikace, tak stačí vyslovit příkaz „Read my recent notificaions“. Pravdou ale bohužel je, že Siri umí zprávy a notifikace číst jen v angličtině. Pokud vám tedy někdo pošle nějaký český text, tak jej Siri přečte v angličtině, což znamená, že mu nebudete rozumět. Doufejme, že Apple brzy přijde s vylepšením Siri, která bude schopná číst české texty, popřípadě rovnou s českou Siri.

Otevírání aplikací

Pátou věcí, kterou Siri s příchodem iOS 15 zvládne v offline režimu, je otevírání aplikací, což je opět věc, která se může v některých případech hodit. Pro otevření libovolné aplikace pomocí Siri stačí, abyste řekli příkaz „Open [název aplikace]“. Jakmile tento příkaz řeknete, tak se vybraná aplikace okamžitě spustí a můžete ji začít ovládat. I v tomto případě ale nejspíše budete mít problém s takovými aplikacemi, které mají české názvy. Jestliže se aplikace s českým názvem po požadavku neotevře, tak zkuste při vyslovování přidat anglický přízvuk.

Telefonní hovory

V offline režimu budete se Siri v rámci iOS 15 schopni také provádět telefonní hovory. I v tomto případě se jedná o naprosto jednoduchou záležitost. Pokud chcete někomu pomocí Siri zavolat, tak stačí, abyste vyslovili příkaz „Call [název kontaktu]“. Ihned poté Siri začne vybraného jedince vytáčet. K provádění hovorů samozřejmě nemusíte být online, potažmo nepotřebujete být připojeni k internetu. To samé ale samozřejmě neplatí pro FaceTime hovory, které lze provádět pouze v případě, že k internetu připojeni jste.

