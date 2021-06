Apple znovu potvrdil blížící se Siri v češtině

Siri v češtině se zřejmě již brzy stane realitou! Vyplývá to minimálně z oficiálních podpůrných stránek Apple, které začínají být postupně překládány do češtiny. Na jedné z nich – konkrétně na stránce věnované používání Siri na Apple zařízeních obecně – pak dokonce naleznete český příklad jednoho z příkazů – konkrétně „Hey Siri, jaké je dnes počasí?“. K aktualizaci této stránky navíc došlo teprve minulý měsíc.

Že Apple chystá českou Siri bylo de facto potvrzeno už minulý rok inzeráty, ve kterých kalifornský gigant hledal právě česky hovořící zaměstnance. Na jedno místo hledal člověka na pozici Siri Annotation Analyst – Czech Speaking, jehož posláním by nemělo být nic jiného než právě analyzování hlasových příkazů pro Siri v daném jazyce a jejich následné učení asistentku. Přestože je popis pozice jako takový dost obecný – ostatně jako u prakticky každého náborového textu -, vzhledem k tomu, že je pro něj vyžadována plynulá znalost češtiny slovem, písmem i poslechem a hovoří se v něm mimo jiné právě o zlepšování Siri, není zřejmě příliš jiných alternativ, než právě práce na české Siri, na výběr.

Druhou zajímavou pozicí týkající se češtiny je pak Technical Translator – Czech, který by se měl alespoň podle popisu zaměřovat primárně na softwarové technické překlady. I zde byste konkretizaci pozice hledali marně, ale s ohledem na předešlou pozici by zřejmě nebylo vůbec překvapením, kdyby tento překladatel právě s přípravami české Siri souvisel a měl pomoci s textovými odpovědmi, které Siri poskytuje, jelikož i to je k jejímu plnohodnotnému vývoji třeba.

Přestože jsme od minulého roku nové informace o vývoji české Siri neslyšeli, vzhledem k tomu, že začal Apple v posledních dnech vehementně překládat stránky o Siri do češtiny, zdá se její příchod prakticky jistý. Kdy se tak stane sice v tuto chvíli říci nelze, ale už jen to, že si o ní od samotného Applu počteme v češtině potvrzuje, že se na ní pracuje a je připravená na uvolnění v dohledné budoucnosti. Apple totiž podpůrné dokumenty pro své novinky překládá do jazyků zemí, do kterých míří, zpravidla až ve chvíli, kdy už má o jejich spuštění v nich jasno (minimálně výhledově). Nezbývá tedy než doufat, že je tento výhled Applu na českou Siri je blízký.