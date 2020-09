Apple potvrdil vývoj Siri v češtině

Sen naprosté většiny tuzemských fanoušků Applu se zřejmě stane v následujících měsících či při nejhorším letech realitou. Řeč není samozřejmě o ničem menším, nežli o česky mluvící umělé asistentce Siri, která by mnoha jablíčkářům vykouzlila úsměv na tváři. A podle mikrostránky Applu týkající se volných pracovních míst to vypadá, že i vykouzlí.

Apple zveřejnil na svých stránkách jobs.apple.com v posledních dnech hned dva inzeráty, které přípravy české Siri nepřímo potvrzují. Tím prvním je nábor člověka na pozici Siri Annotation Analyst – Czech Speaking, jehož posláním by nemělo být nic jiného než právě analyzování hlasových příkazů pro Siri v daném jazyce a jejich následné učení asistentku. Přestože je popis pozice jako takový dost obecný – ostatně jako u prakticky každého náborového textu -, vzhledem k tomu, že je pro něj vyžadována plynulá znalost češtiny slovem, písmem i poslechem a hovoří se v něm mimo jiné právě o zlepšování Siri, není zřejmě příliš jiných alternativ, než právě práce na české Siri, na výběr.

Druhou zajímavou pozicí týkající se češtiny je pak Technical Translator – Czech, který by se měl alespoň podle popisu zaměřovat primárně na softwarové technické překlady. I zde byste konkretizaci pozice hledali marně, ale s ohledem na předešlou pozici by zřejmě nebylo vůbec překvapením, kdyby tento překladatel právě s přípravami české Siri souvisel a měl pomoci s textovými odpovědmi, které Siri poskytuje, jelikož i to je k jejímu plnohodnotnému vývoji třeba.

Poměrně zajímavé je, že obě místa jsou vypsána pro irské ústředí Applu v Corku, které je poměrně velké a díky tomu i schopné zastřešit i projekty většího rozsahu. Vývoj nového jazyka pro Siri by tedy tady nemělo být přespříliš problematické – tím spíš, když je Irsko o poznání blíž než USA a díky tomu tedy i pro Čechy, kteří by mohli mít o tuto pracovní pozici zájem, dostupnější. V obou případech je však třeba počítat s tím, že se na místo hned tak někdo nedostane – je pro ně totiž potřeba jak patřičné vzdělání, tak i splnění další řady náležitostí. Pokud však máte chuť zkusit něco nového a náležitosti vypsané Applem splňujete, zkuste štěstí. Určitě vám budeme držet palce.

Za upozornění na vypsání volných míst děkujeme našim čtenářům.