11 důvodů, proč jsou podle Applu Macy s M1 dobré pro firmy

Společnost Apple tento týden aktualizovala svůj web s názvem Apple at Work. Tyto stránky jsou věnované firemnímu využití nejrůznějších Apple produktů a služeb, a uživatelé zde mohou nově najít přehled jedenácti věcí, které podle Applu dělají z Maců s procesory M1 ideální podnikové stroje.

Výkonný čip

O procesoru M1 od Applu toho bylo již od doby jeho prvního představení napsáno opravdu hodně. Jedná se o takzvaný SoC (System-On-Chip), který v jednom čipu nabízí veškeré potřebné technologie. Procesor M1 od Applu byl vyroben s využitím 5nm procesu, kromě CPU a GPU v sobě integruje také operační paměť, a umožňuje uživatelům snadno a rychle volit mezi výkonem a energetickou účinností. Všechny tyto vlastnosti spolu s dalšími vylepšeními dělají z nového jablečného čipu ideální klíčovou komponentu pro podnikové počítače.

Výkon u všech modelů

Ve druhém důvodu se Apple částečně opět vrací k výhodám procesoru M1. Ten díky své propracovanosti a vlastnostem propůjčuje prakticky jakémukoliv zařízení, které je jím osazené, mnohem větší potenciál, co se týče uplatnění ve firmách. MacBook Air s čipem M1 se podle Applu může pochlubit až 3,5-krát vyšší rychlostí, než předchozí modely tohoto odlehčeného jablečného laptopu. Uživatelé tak mohou bez problémů zvládat multitasking napříč vícero projekty, analyzovat tabulky v průběhu videokonferencí a mnoho dalšího.

Dlouhá výdrž baterie

Firemní využívání počítače nemusí být nutně omezené jen na prostory sídla dané společnosti. Lidé se postupně stávají čím dál tím více mobilními, a na svých počítačích pracují z kaváren, autobusů, vlaků či letadel. Právě v takových chvílích je důležité, jak dlouho vydrží baterie jejich laptopů. Nejnovější MacBook Air nabízí úctyhodných osmnáct hodin provozu na jedno plné nabití baterie, což je pro standardní práci více než dostačující. Nové počítače od Applu navíc díky čipu M1 nabízí mnohem vyšší energetickou účinnost.

Snadná správa zařízení

Počítače od Applu jsou vhodné do každého podniku bez ohledu na jeho velikost a počet zaměstnanců. Mohou se totiž pochlubit snadným a rychlým počátečním nastavením, jednoduchostí a bohatými možnostmi vzdálené správy, a také možnost dokonalého přizpůsobení jednotlivých počítačů tak, aby odpovídalo pracovním potřebám daného zaměstnance. Apple také nabízí vlastní portál s názvem Apple Business Manager, který pomůže se správou a nastavením firemních Apple produktů.

Nepotřebujete odborníky

Každá firma nedisponuje IT týmem, který by jejím uživatelům pomáhal s výpočetní technikou. To ale podle Applu není v případě používání jeho produktů pro podnikové účely žádným problémem. Apple produkty jsou proslulé tím, že je prakticky ihned po jejich prvním zapnutí můžete bez problémů začít používat, a že si s jejich počátečním nastavením hravě poradí i méně zkušení uživatelé. S případným přechodem z jiné platformy pak mohou firmám pomoci nejrůznější nástroje, které Apple pro tyto účely nabízí.

Nižší náklady

Většina lidí má s Apple produkty spojenou také představu o poměrně vysoké ceně. Pravdou je, že pořizovací cena Apple produktů je často o něco vyšší, než pořizovací cena elektroniky konkurenčních značek. Podle Applu ale při pořízení jeho produktů odpadá řada nákladů na servis a podporu a řada dalších. Produkty od Applu si navíc také déle zachovávají svou hodnotu, která je také o něco vyšší oproti konkurenčním produktům. Díky tomu je tak lze výhledově i lépe prodat a peníze utržené z nich tak využít k nákupu nových modelů.

Nejinovativnější společnosti používají Macy

Apple na svých stránkách dále uvádí, že 84 % nejinovativnějších společností z celého světa, jako je třeba Salesforce, SAP nebo Target, jsou alespoň částečně vybavené Macy. Apple zde také cituje vedoucí pracovníky těchto společností, podle kterých jsou jejich zaměstnanci díky Macům produktivnější, spokojenější, kreativnější, a lépe se jim také vzájemně spolupracuje. Macy ve firmách také podle slov jejich vedení obohatily životy zaměstnanců.

Skvělá práce se softwarem

Díky možnostem a schopnostem procesoru M1 jsou nové modely počítačů od Applu ideálními stroji pro práci s řadou různých profesionálních aplikací. Na jablečných počítačích tak lze bez problémů a efektivně používat nejrůznější nástroje pro práci s videem, grafikou nebo pro práci se softwarem, samozřejmostí je také možnost používání obrovské spousty různých kancelářských aplikací. Uživatelé zároveň nemusí v žádném případě být odkázáni výhradně na nativní aplikace Applu.

Výborné zabezpečení

O řadě Apple produktů platí, že jsou oproti některým konkurenčním zařízením opravdu velmi bezpečné. Počítače od Applu nabízí několik různých způsobů zabezpečení, stejně jako řadu nejrůznějších nástrojů, které uživatelům pomohou zabezpečit si jejich počítač a vylepšit soukromí. Apple umožňuje zabezpečené přihlašování k zařízením i k jednotlivým účtům, funkce, jako je třeba dvoufaktorové ověření, přihlašování a ověřování za pomoci otisku prstu a řadu dalších užitečných prvků.

Ekosystém

Dalším z důvodů, proč jsou zařízení od Applu ideální pro použití ve firmách, je jejich dokonalá a bezproblémová vzájemná spolupráce a propojenost. Jednotlivá zařízení, přihlášená ke stejnému Apple ID účtu, spolu dokáží bez problémů komunikovat, můžete mezi nimi libovolně přesouvat nejrůznější obsah, využívat funkce Kontinuita a Handoff, nebo některé z daných zařízení využít k případnému vyhledání jiného zařízení. Samozřejmostí je také možnost synchronizace volání a zpráv.

Radost pracovat

Veškeré výše uvedené vlastnosti a důvody činí z produktů od Applu podle jejich výrobce dokonalá zařízení nejen pro osobní, ale také pro pracovní účely. Při správném používání dochází k problémům s Apple produkty opravdu jen málokdy, a jejich ovládání je navíc neuvěřitelně snadné.