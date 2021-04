Intel je minulostí, jablíčkáři preferují Macy s M1 procesory

Macy s M1 vlastními M1 procesory Apple prodává teprve půl roku, za tu dobu si však stihly vybudovat značné renomé. Nejen že si odnesly slova chvály takřka z většiny recenzí, velmi si je chválí také jejich uživatelé, kteří oceňují například efektivitu M1 čipy vybavených MacBooků, jež jsou výkonné, ale zároveň mají velmi dobrou výdrž baterie. Tento sentiment navíc podpořil i sám Tim Cook který v návaznosti na úterní keynote potvrdil, že uživatelé M1 Macy přijali více než dobře, a že se novinky s vlastními Applovskými procesory prodávají lépe, než modely od Intelu.

Během vystoupení v rámci keynote Cook hned několikrát vyzdvihoval schopnosti M1 procesorů, dokonce jej označil za „průlom“ v oblasti mobilních procesorů. Zmínil také spokojenost majitelů s jejich M1 Macy, která je nad očekáváním vysoká.

V roce 2020 Apple během vývojářské konference WWDC oznámil, že tzv. přechodné období z x86 platformy na ARM potrvá zhruba dva roky. Během těchto dvou let by mělo dojít ke kompletnímu přechodu na vlastní procesory v celé produktové nabídce Applu. Jak se zdá, tento cíl by nemusel být úplně nedosažitelný vzhledem k tomu, jak si Apple doposud vede.

Kromě MacBooků a Macu mini je nově čipy M1 osazován také iMac. Dá se očekávat, že s příchodem nové generace M-procesorů se dostanou také do výkonnějších pracovních stanic, přičemž na úplněm vrcholu stojí Mac Pro, který si procesory od Intelu nejspíš nějakou dobu udrží. Jakmile však Apple zvládne škálování vlastní architektury do takové míry, že ani v Macu Pro nebude dělat M-procesor ostudu (a zároveň se podaří naplnit SoC plnohodnotnou konektivitou), i zde se nakonec vlastní čip od Applu natrvalo usídlí.

V současné době má tedy Apple v nabídce celkem 4 modely Maců s M1 procesory a celkem 5 Maců s procesory od Intelu. Dle Cooka se však verze s M1 čipy prodávají mnohem lépe a už nyní táhnou prodeje Maců.