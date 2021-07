Apple: Macy s M1 mají tak extrémní výdrž baterie, že vyrazila dech i nám

Viceprezident Applu pro marketing nedávno uvedl, že když ve firmě probíhalo testování indikátoru baterie pro první Mac s čipem M1 Apple Silicon, zaměstnanci byli přesvědčeni o tom, že v operačním systému macOS nastala chyba. Pracovníci cupertinské společnosti podle jeho tvrzení nemohli uvěřit, že se skutečně jedná o výsledky výdrže baterie počítače s procesorem M1.

„Když jsme systém viděli poprvé na vlastní oči, posadili se k němu, několik hodin s ním pracovali, a indikátor baterie se nepohnul ani o kousek, pomysleli jsme si:’Zatraceně, toto je chyba, indikátor baterie nefunguje,‘“ uvedl viceprezident světového produktového marketingu společnosti Apple Bob Borchers v rozhovoru pro magazín Tom’s Guide, a dodává, že byl skutečně přesvědčen o nefunkčním indikátoru baterie, dokud mu jeden z viceprezident pro platformovou architekturu Tim Milet neřekl, že je vše v pořádku.

Milet také ve stejném rozhovoru uvedl, takto výrazné zlepšení výkonu baterie bylo jedním ze základních požadavků, co se týče čipů M1. „Pokud by někdo byl skutečně schopný sestrojit čip, který by nabízel lepší výkon, jaký by mělo smysl přecházet na vlastní procesory?,“ uvedl s tím, že právě výkon a energetická úspora byly jedněmi z cílů, které si kladl tým odpovědný za vývoj procesorů M1. Milet také prozradil, že ještě před tím, než se Apple pustil do svých plánů na vlastní procesory, musel přijít na řadu emulační software Rosetta 2. V rozhovoru sice ze strany Mileta ani Borcherse nepadly žádné zmínky o budoucnosti procesorů Apple Silicon, Milet ale zmínil, že by zejména hráčům chtěl Apple v tomto směru poskytnout ještě více výkonu, a dodal, že probíhá intenzivní spolupráce s týmem, který má na starost platformu Metal, stejně jako s vývojářským týmem. „Milujeme výzvy,“ dodal.

Macy s M1 můžete zakoupit zde