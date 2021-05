iPhone s M1 procesorem způsobí herní revoluci

Neuběhl ještě ani rok od chvíle, kdy Apple začál prodávat první počítač s procesorem M1 a už stihl tento revoluční procesor dát také do iPadu. Zatím jej sice najdeme jen v iPadu Pro, ovšem už to je jednoznačné znamení, že není problém jej umístit kamkoli si Apple jen umane. Je jen otázkou času, kdy se M1 dostane do iPhonů, tedy ke stovkám milionů zákazníků, kteří si jej každý rok koupí. Apple prodává v průměru okolo 50 milionů iPhonů za kvartál. I kdyby jen polovina z toho patřila nejnovějším a tím pádem nejvýkonnějším modelům, znamená to, že do roka a do dne od uvedení bude mít iPhone s M1 procesorem více než 100 milionů zákazníků.

V kapse budeme mít nejoblíbenější herní konzoli na světě

Za celou dobu prodejů konzole Playstation 4 se prodalo 110 milionů kusů a to se konzole prodává již od roku 2013 a její životní cyklus je aktuálně na samém konci, kdy PS4 nahradila konzole PS5. Když si vezmeme, jaké množství exkluzivit a jaké množství her vyšlo na PS4 za těch uplynulých 8 let, bavíme se o tisících titulech. Kromě exkluzivit pro nějakou platformu pak nenajdeme žádnou AAA hru, která by pro PS4 nevyšla a to se jí prodalo „jen“ 100 000 kusů za 8 let. Apple dokáže prodat stejný počet iPhone s M1 procesorem za jeden jediný rok.

Pro vývojáře konzolových a počítačových her se tak iPhone může stát okamžitě středobodem jejich zájmů. Samozřejmě lze oponovat tím, že konzoli si kupujeme primárně s tím, že na ní budeme hrát hry, kdežto iPhone je přece jen telefon, ovšem Apple prodá za 8 let 8x víc iPhonů než Playstation svých konzolí. I kdyby jen každý 8. majitel iPhone použil tento telefon na hraní her, je to stále stejný počet jako v případě konzolí.

Procesor M1 je přitom již nyní ve své vůbec první verzi tak výkonný, že na něm dokážete rozjet nejpopulárnější hry současnosti jako je GTA 5, Assassin’s Creed, Hitman, Batman, F1 2020 a mnoho dalších. Procesor M1 v MacBooku Air je pak 1:1 stejný jako ten, který je v iPadu Pro, tedy ten stejný procesor, na kterém hrajeme nejpopulárnější konzolové a počítačové hry současnosti bez vetších problémů. Jakmile Apple dá M1 do iPhone a začne prodávat desítky milionů kusů ročně, byli by vývojáři blazni, kdyby si tuto příležitost nechali ujít.

Hrát navíc není potřeba jen na malé obrazovce iPhonu, obraz si můžete zrcadlit. Vemte si, že z iPhone budete mít možnost hrát na vaší obrovské televizi v obýváku hru, kterou jste doposud mohli propojit z hlediska hraní jen na PC nebo na PS4. Nyní vytáhnete z kapsy telefon, spustíte AirPlay a zahrajete si během pár vteřin tu stejnou hru a ve velmi podobné nebo stejné kvalitě obrazu. K ovládání poslouží samotný iPhone nebo k němu jednoduše připojíte ovladač, třeba ten od PS5, což už nyní není žádný problém.

Jakmile Apple uvede iPhone s M1, uvede na trh zároveň nejpopulárnější herní konzoli na světě – konzoli, o kterou se budou vývojáři prát a hraní her na iPhone bude mít doslova a do písmene neomezené možnosti. Apple tak nemusí vyvíjet speciální herní konzoli a to přesto, že se o tom spekuluje, on ji už má a vy ji máte v kapse také. Chybí už jen dát do ni procesor M1, který umožní doposud nevídané věci a to jak se zdá, nebude pro Apple žádný problém.