Blíží se konec kontroverzních výřezů? Apple získal patent na Touch ID pod displejem

Není žádnou novinkou, že Apple dlouhodobě pracuje na odstranění výřezů pro senzory v displejích jablečných zařízení. Docílit toho chce prostřednictvím Touch ID a Face ID pod displejem, a podle nejnovějších zpráv je tomu zase o krok blíže. Americký úřad pro patenty a ochranné známky dnes oficiálně zveřejnil nově udělený patent na dotykové ID pod displejem pomocí optického obrazového snímače.

Design s výřezem pro senzory byl poprvé představen u iPhone X a od té doby zůstal stejný. Očekává se, že razantnější změna přijde příští rok s iPhonem 14. Ten by se měl údajně dočkat integrovaných dotykových ID pod displejem. V patentu, který dnes společnost Apple získala, je detailně popsané, jak by do něj mohly být obě formy biometrické autentizace vloženy. Týká se elektronických zařízení, jako jsou iPhone, iPad, Apple Watch a Macbook.

Integrované Touch ID

Hlavním zaměřením je vložení obrazového snímače do displeje, aby bylo možné číst otisk prstu. Tato technologie dostává zcela nový rozměr i kvůli pandemické době, kdy se mnoho majitelů zařízení potýká s problémem při odemykání skrze Face ID s nasazenou rouškou. Zjednodušeně Apple technologii popsal jako konstrukci, ve které elektronické zařízení implementuje zobrazování prostřednictvím displeje k zachycení jednoho nebo více otisků prstů uživatele dotýkajícího se určené oblasti elektronického zařízení.

Stejná technologie i pro Face ID

Stejný přístup lze použít i pro jiné formy biometrické identifikace, takže zahrnuje i inovaci pro Face ID. „Elektronické zařízení může implementovat zobrazování prostřednictvím displeje pro jakýkoli vhodný účel zobrazování, snímání, agregace dat nebo zachycení světla, mimo jiné včetně […] rozpoznávání tváře,“ uvedla společnost Apple v popisu patentu. Integrované Face ID i Touch ID v displeji by mohlo eliminovat potřebu širších rámečků nebo výřezů mimo jiné také u displejů Macbooků. Podle Agentury Bloomberg by tomu tak mělo být už za pár let.