Od iPhonu 5S k očekávanému velkolepému návratu: Historie Touch ID

Přestože dnešní iPhony již nějakou dobu nabízí (až na výjimku v podobě iPhonu SE druhé generace) funkci Face ID, staré dobré Touch ID má stále svůj nezanedbatelně vysoký počet příznivců – zejména v době, kdy většina z nás musí nosit venku roušky, se nám po ověřování za pomoci otisku prstu stýská opět o něco více. V dnešním článku si zavzpomínáme na příchod Touch ID a na to, co mu vlastně předcházelo.

Na počátku byla akvizice

Stejně jako ve spoustě dalších případů stála na počátku zrodu technologie Touch ID akvizice. Apple v roce 2012 odkoupil společnost AuthenTec, která se zabývala vývojem senozorů pro snímání otisků prstů. Předchůdcem Touch ID, které známe z iPhonů, bylo zařízení s názvem FingerLoc. Spoluzakladatel společnosti AuthenTec F. Scott Moody představil první prototyp tohoto zařízení na půdě North Carolina State University. První verze snímače otisků prstů od AuthenTecu byla zakomponována do rozměrné “krabice”, která byla plochým kabelem připojená k ještě rozměrnějšímu zařízení – to se staralo o přísun energie do prvního boxu. Technologie FingerLocu zaujala vedení Applu natolik, že se nakonec rozhodlo za 356 milionů dolarů odkoupit rovnou celou firmu.

iPhone 5S

Fotogalerie iPhone 5S fb iPhone 5S-5 iPhone 5S-2 woman hands holding iPhone with social program on the screen Alushta, Russia - July 14, 2014: Displaying social media network program known brands on the screen iPhone from Apple. +4 Fotek New iPhone 5s Touch ID iPhone 5s iPhone 5s Touch ID Vstoupit do galerie

Stejně jako v mnoha jiných oblastech nebyl ani na poli telefonů se snímačem otisků prstů Apple průkopníkem – společnost Toshiba přišla v roce 2007 s modelem Toshiba G500, který byl na zadní straně opatřen zmíněným senzorem. Prvním smartphonem z produkce Applu, který nabízel ověření za pomoci otisku prstu, byl iPhone 5S. Nový model byl opatřen čtyřpalcovým displejem s rozlišením 1136 x 640 pixelů, a pod Home Buttonem se skrýval zmíněný snímač otisků prstů. Nová ověřovací technologie vypadala opravdu skvěle, objevily se ale také obavy o to, do jaké míry je funkce Touch ID spolehlivá a především bezpečná – na internetu se objevovaly například zprávy o falešně vytvořených otiscích prstů. Funkce Touch ID nakonec – přestože se občasným chybám samozřejmě nevyhnula – zaznamenala velký úspěch, a mnozí odborníci považují právě příchod iPhonu 5S za moment, kdy začala revoluce snímačů otisků prstů u spotřební elektroniky. Funkce Touch ID zpočátku sloužila pouze k odemykání telefonu, později přibyla také možnost ověřování v jiných oblastech nebo potvrzování transakcí.

iPady i Macy

Touch ID si v následujících letech našlo cestu do dalších generací iPhonů i iPadů. V roce 2015 se začaly množit spekulace o tom, že by funkce Touch ID mohla být zakomponována v budoucích Macích, ale například také u Magic Mouse. Myši ani trackpadu se snímačem otisku prstu jsme se sice nedočkali, na podzim roku 2016 ale firma představila MacBook Pro s Touch ID, přičemž tuto funkci bylo postupně možné používat pro odemčení počítače, přihlašování, platbách na App Storu i ve spojení se službou Apple Pay. Později se Touch ID dočkal také MacBook Air, a s příchodem iPhonu X se jej naopak zbavily smartphony od Applu – výjimku v tomto směru tvořil iPhone SE druhé generace, který se představil v roce 2020.

Budoucnost

V posledních měsících se množí spekulace o tom, že by Apple mohl z Touch ID opět udělat u svých smartphonů standard – těžko říci, zda za nimi stojí současná situace, kdy je kvůli nošení roušek odemykání za pomoci Face ID méně praktické, nebo zkrátka jen fakt, že řada uživatelů dává přednost odemykání a ověřování za pomoci otisku prstu. Zatímco u konkurenčních smartphonů se můžeme setkat se snímačem otisku prstu, umístěným pod displejem, na zadní straně telefonu nebo třeba pod některým z postranních tlačítek, v případě smartphonů od Applu byl vždy umístěn pod Home Buttonem. Analytik Ming-Chi Kuo přišel již počátkem minulého roku s tím, že by Apple měl v první polovině roku 2021 představit iPhone s Touch ID pod tlačítkem pro vypínání. Počátkem tohoto roku přinesla agentura Bloomberg zprávu, podle které probíhá testování Touch ID, umístěného pod displejem smartphonu. Podle Bloombergu by budoucí iPhony měly nabídnout jak technologii Face ID, tak i Touch ID. Na základě dříve zaregistrovaných patentů vyslovil Bloomberg domněnku, že by Touch ID mělo fungovat po celé ploše displeje.