Apple zařízl v App Store populární emulátor umožňující hraní počítačových retro her

Vývojář oblíbeného emulátoru starých her pro iOS Chaoji Li ve čtvrtek uvedl, že jeho aplikaci Apple stáhne z App Store kvůli porušení podmínek obchodu. IDOS 2 emuluje systém DOS od roku 2014 a umožňuje tak uživatelům hrát klasické hry a používat programy, jako jsou textové procesory. Tvůrce se pokusil odeslat opravenou verzi systému do App Store, ale aktualizace byla odmítnuta.

Aplikaci se v poslední době dostává větší množství pozornosti, protože uživatelé objevili, jak ji využít pro spuštění Windows 3.1 na iPadu. Umí také provozovat plnou verzi systému Windows, dokonce podporuje i externí klávesnici a myš. Poté, co Li odeslal do App Store novou verzi IDOS 2, která kromě opravy chyb nepřinášela žádné jiné změny ve fungování, obdržel od Apple překvapivý dopis, který ho dostal do bezvýchodné situace. Podle amerického giganta totiž iDOS 2 porušuje pokyn 2.5.2, který zakazuje aplikacím instalovat nebo spouštět externí kód na iOS. Proto aktualizaci odmítl.

„Během kontroly jsme zjistili, že vaše aplikace nainstalovala nebo spustila programový kód, což není v App Storu povoleno. Konkrétně vaše aplikace spouští balíčky a obrazové soubory iDOS a umožňuje sdílení souborů iTunes a podporu souborů pro import her. Spouštění kódu může zavádět nebo měnit vlastnosti anebo funkce aplikace či umožňuje stahování nelicencovaného obsahu,“ zveřejnil dopis Chaoji Li na svém blogu.

Apple dal tvůrci na odstranění možnosti importu balíčků a obrazových souborů z externích zdrojů 14 dní s tím, že ji jinak z App Store úplně stáhne. Li by ale odebráním úložiště změnil zásadní funkci, kvůli které si uživatelé aplikaci zaplatili, proto se rozhodl, že ji dle požadavku Applu úplně odstraní.