Z App Storu zmizela aplikace pro detekci falešných recenzí, zásluhu má na tom Amazon

Koncem minulého týdne zmizel z nabídky App Storu populární Fakespot – aplikace, která sloužila k detekci falešných a podvodných recenzí. Fakespot pomohl již řadě uživatelů správně rozeznat falešné recenze na populárních nákupních webech. Na tom, že byla aplikace Fakespot odstraněna z App Storu, má tak trochu překvapivě zásluhu společnost Amazon.

Zakladatel a tvůrce aplikace Fakespot Saoud Khalifah v rozhovoru pro magazín The Verge uvedl, že Apple jeho aplikaci odstranil ze svého App Storu aniž by mu podal jakékoliv další vysvětlení. Khalifah také potvrdil, že v polovině letošního června obdržel od společnosti Amazon žádost o to, aby svou aplikaci odstranil z nabídky App Storu. Ve svém souvisejícím oficiálním prohlášení pak Khalifah sdělil, že mu společnost Apple před odstraněním aplikace neposkytla jedinou příležitost k nápravě případných chyb nebo odstranění toho, co by Amazonu mohlo na aplikaci vadit. Khalifah je podle svých vlastních slov šokován tím, že se Apple bez jakýchkoliv dalších důkazů rozhodl jednoznačně postavit na stranu společnosti Amazon.

Prohlášení k odstranění aplikace Fakespot vydal i samotný Apple. Ten v něm tvrdí, že obvinění, která vůči ní a Amazonu Khalifah vznesl, že nezakládají stoprocentně na pravdě. Apple uvádí, že Amazon podal podnět k odstranění aplikace Fakespot z App Storu již 8. června, přičemž jedním z důvodů bylo porušení duševního vlastnictví. Apple se podle svých slov ujistil o tom, že spolu obě strany náležitě komunikují, a že Khalifah dostal dostatek času k nápravě zmíněných chyb. „29. června – tedy několik týdnů před samotným odstraněním aplikace – jsme opět kontaktovali tvůrce Fakespotu,“ tvrdí Apple. Podle společnosti Amazon docházelo při používání aplikace Fakespot k implementaci kódu do webových stránek Amazonu, přičemž tento kód nebyl dostatečně zabezpečen a podle Amazonu tak mohlo dojít k ohrožení dat některých uživatelů. Amazon tvrdí, že on sám odvádí mnohem lepší práci, co se týče detekce falešných recenzí, a že za tímto účelem každý týden analyzuje 30 milionů recenzí.