App Store stále sužují falešné recenze na podvodné aplikace, Apple je na ně krátký

Společnost Apple se opakovaně nechává slyšet, že se snaží, aby její App Store byl pro uživatele bezpečným a důvěryhodným místem. Pro vývojáře aplikací má zase App Store představovat férový trh, na kterém mohou prodávat a nabízet svůj software. Realita je ale od proklamovaných ideí Applu často na hony vzdálená, a App Store trpí celou řadou různých problémů. Jedním z těchto problémů je obrovské množství falešných a podvodných recenzí na aplikace. Na tuto skutečnost se již delší dobu snaží neúspěšně upozornit řada vývojářů.

Zmíněné podvodné recenze můžete nejčastěji nalézt u aplikací, které by za normálních okolností neměly sebemenší šanci na úspěch. Vývojář těchto aplikací často praktikují to, že používají populární klíčová slova a u svých aplikací uplatňují neúměrně vysoké předplatné. Tyto aplikace se pak často objevují mezi prvními výsledky vyhledávání, udávaný účel ale bohužel velmi často vůbec neplní. Spojuje je ale jedna věc – desítky, leckdy i stovky pochvalných recenzí a pětihvězdičkových hodnocení. Vývojář Kosta Eleftheriou například upozornil na aplikaci, která má údajně sloužit k měření srdečního tepu. Aplikace ale ve skutečnosti vůbec nefunguje, nutí uživatele k aktivaci vysokého předplatného, a prakticky jim neumožňuje, aby si vyzkoušeli její funkce. Podle Eleftherioua to není zdaleka jediný případ, kdy Apple ve svém App Storu schválil aplikaci tohoto typu. Vývojáři těchto podvodných aplikací často spoléhají na to, že uživatelé nebudou věnovat dostatek pozornosti podrobnostem o výši předplatného, a bezmyšlenkovitě jej aktivují. Aplikace se mnohdy tváří atraktivně, a na důvěryhodnosti jim dodávají právě ony zmíněné falešné pozitivní recenze, což vede k tomu, že si je uživatelé ve velké míře stahují. Nastává tak začarovaný kruh, kdy se tyto aplikace díky vysokému počtu stažení objevují na předních příčkách žebříčků v App Storu, a na základě toho si je opět velká část uživatelů stáhne,

Dalším úskalím falešných hodnocení je to, že tyto recenze bývají často psány velmi dobrou angličtinou, a na první pohled tak nemusí budit žádné podezření. Pro Apple je ale bohužel nemožné kontrolovat všechny podezřelé recenze manuálně, protože v App Storu přibývají každý měsíc tisíce nových aplikací, a spolu s tím také spousta nových hodnocení a recenzí. U podvodných aplikací se sice časem objeví také autentické negativní recenze, ty se ale často ztrácí v záplavě falešných pochvalných recenzí. Řada zklamaných uživatelů často takovou podvodnou aplikaci smaže, aniž by se namáhala ji ohodnotit na App Storu, a tvůrci si pak mohou přijít na opravdu slušný příjem. Jedním z řešení, která v tomto směru navrhují vývojáři, by mohlo být ruční kontrolování aplikace i hodnocení ve chvíli, kdy se daný software probojuje do první tisícovky nejstahovanějších aplikací. Apple by také podle vývojářů mohl zavést systém push notifikací, které by uživatele upozornily na to, že se blíží další termín stržení částky za pravidelné předplatné. Jaké jsou vaše zkušenosti s podvodnými aplikacemi v App Storu?