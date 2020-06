Na jablíčkáře číhají v App Store podvodné VPN aplikace

Avast objevil a nahlásil tři aplikace v obchodě Apple App Store, které si účtují nadměrné poplatky a neposkytují inzerované služby. Pravděpodobně jde o tzv. fleeceware neboli lichvářské aplikace. Konkrétně jsou stále dostupné aplikace Beetle VPN, Buckler VPN a Hat VPN Pro. Podle informací společnosti Sensor Tower, jež zpracovává data z obchodů s mobilními aplikacemi, si tyto aplikace v období od dubna 2019 do května 2020 stáhlo přes 420 tisíc, 271 tisíc a 96 tisíc uživatelů.

Aplikace se vydávají za VPN a uživatelům účtují po uplynutí třídenní zkušební lhůty 9,99 dolarů týdně. Všechny tři mají přitom uživatelská hodnocení v rozmezí 4,6 a 4,8 hvězdiček spolu s nadšenými recenzemi, které jsou si však velmi podobné a mohou tedy být falešné. Pouze několik hodnocení varuje před jejich podvodnými praktikami. Zásady ochrany osobních údajů těchto aplikací se jazykem a strukturou vzájemně také velmi podobají.

Výzkumníci z Avastu si tyto tři aplikace nainstalovali a zakoupili, jakmile se však pokusili spustit VPN připojení, aplikace jim pouze znovu nabídly zakoupit si předplatné. Při pokusu o opětovnou úhradu je aplikace upozornily, že si již předplatné zakoupili a nemohou proto VPN použít.

„Fleeceware aplikace spadají do šedé zóny. Nejsou totiž vyloženě škodlivé, pouze od uživatelů požadují nesmyslně vysoké částky za týdenní, měsíční nebo roční předplatné funkcí, které by měly stát mnohem méně,” vysvětluje vedoucí oddělení mobilních hrozeb v Avastu Nikolaos Chrysaidos. „V tomto případě nabízejí aplikace VPN připojení za necelých deset dolarů týdně, ačkoli konkurenční důvěryhodné VPN aplikace stojí desetkrát méně. Tyto aplikace nejsou škodlivé, takže dokáží projít ověřovacím procesem Apple App Store, kterému uživatelé důvěřují.“ Vzhledem k tomu, že lidé dnes VPN hojně využívají k ochraně svých dat při práci z domova, je tento případ důkazem toho, jak je důležité si VPN aplikace před instalací nejprve důkladně prověřit. Uživatelé by měli vždy zjistit, kdo za aplikací stojí, jaká je jeho historie a zkušenosti ve vývoji bezpečnostních produktů a jaké mají hodnocení.

Jak poznat fleeceware aplikace

Fleeceware aplikace se mohou vyskytovat v jakékoliv kategorii. Recenze těchto aplikací vypadají falešně, přičemž spousta uživatelů píše recenze typu „Exciting“ nebo „My love“. Skutečné recenze ukazují, že aplikace ve skutečnosti nefunguje, nebo nevědomky účtuje uživatelům velké částky peněz. Fleeceware aplikace obvykle nabízejí bezplatnou tří až sedmidenní zkušební verzi, ale mohou vyžadovat, aby uživatelé zadali své platební informace před začátkem zkušební doby, a automaticky účtují uživatelům nepřiměřené částky peněz, když zkušební doba skončí.

Uživatelé by měli mít na paměti, co se stane po skončení zkušební doby aplikace a kolik si aplikace začne po bezplatné zkušební době účtovat. Měli by si také zkontrolovat, zda bude poplatek automaticky odečten z jejich karty, pokud předplatné nezruší.