Vyzkoušejte si na svém iPadu stařičký Windows 3.1

Možná si kladete otázku, kdo a proč by si v roce 2021 chtěl na svůj iPad instalovat operační systém Windows 3.1 . Důvodů může být poměrně dost, počínaje nostalgií a konče obyčejnou zvědavostí. Harry McCrackenovi ze společnosti Fast Company se podařilo přijít na způsob, jak na iPad nainstalovat klasickou a funkční verzi tohoto operačního systému od Microsoftu.

Instalace operačního systému Windows 3.1 na iPad je možná díky aplikaci s názvem iDOS. S pomocí tohoto nástroje dojde nejen k samotné instalaci zmíněného OS, ale bude umožněna také podpora aplikací třetích stran. Benj Edwards ze serveru How-to-Geek sestavil podrobný návod krok za krokem pro ty, kteří by si na svých iPadech také chtěli vyzkoušet Windows 3.1 za pomoci aplikaci iDOS. iDOS je aplikace, určená pro operační systémy iOS a iPadOS. Jejím původním účelem bylo umožnit majitelům iOS a iPadOS zařízení hraní klasických DOSovských her, nakonec se ale ukázalo, že lze jejím prostřednictvím také překvapivě snadno a pohodlně rozběhnout Windows 3.1.

Cena aplikace iDOS v App Storu činí 129 korun. Kromě ní budete potřebovat také oficiální kopii operačního systému Windows 3.1, jejíž instalační soubory přesunete do nativní aplikace Soubory na vašem iPadu. Aplikace iDOS se poté postará o to, aby v nativních Souborech na vašem iPadu vytvořila speciální složku pro obsah, který do ní budete chtít importovat. Samotná instalace a rozběhnutí operačního systému Windows 3.1 by poté na vašem iPadu neměla představovat žádný problém. Podrobný návod na instalaci Windows 3.1 na váš iPad si můžete v angličtině přečíst zde.

Aplikaci iDOS stáhnete za 129 korun zde.