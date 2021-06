iOS 4 v iPhonu X, 11 či snad 12 Pro? Tato aplikace vám to umožní

Pokud jste dlouholetým uživatelem Applu, určitě byste uměli odpovědět na otázku, jaký je váš oblíbený operační sytém. Mladý nadšenec Zane Kleinberg by možná odpověděl, že jeho nejoblíbenější verzí iOS je iOS 4 – svědčit by o tom mohl například fakt, že se Kleinberg rozhodl tento operační systém zpracovat do podoby samostatné aplikace. Výsledek je opravdu velice zajímavý a rozhodně si zaslouží vaši pozornost.

Kleinberg svůj počin pojmenoval OldOS, a prozradil, že se jedná v podstatě o jakýsi emulátor, případně druhý operační systém, který má zkrátka podobu běžné aplikace. Operační systém iOS 4 byl historicky prvním, který nenesl označení „iPhoneOS“, a u kterého Apple představil například složky na ploše nebo podporu vlastních tapet. Osmnáctiletý Zane Kleinberg ve své aplikaci precizně replikoval téměř vše, čím se tento operační systém vyznačoval, takže na své si zde přijdou například také příznivci skeumorfismu. Zane uvedl, že operační systém iOS 4 pro něj vlastně představoval první zkušenost s moderními technologiemi, a proto k němu chová zvláštní přízeň.

K vytvoření aplikace OldOS použil Kleinberg kombinaci dobových prvků, jako jsou ikonky, a prvků, které si musel navrhnout sám. Musel také sám vytvořit řadu aplikací z té doby, a přiznává, že některé z nich se sice neobešly bez jistých chyb, na jejichž opravení ale usilovně pracuje. Některé z Kleinbergem vytvořených aplikací fungují lépe, jiné hůře, proto je OldOS spíše takovým virtuálním interaktivním muzeem než funkčním operačním systémem. Kleinberg se při tvorbě aplikace OldOS podle svých slov opravu hodně přiučil. V rozhovoru pro magazín Cult of Mac uvedl, že na starém iPhonu s iOS 4 zkoušel aplikaci za aplikací, a přemýšlel, jakým způsobem je Apple zpracoval. U opětovného zpracování některých aplikací využil Kleinberg proces dekompilace, u jiných si musel vystačit s YouTube videi a informacemi z internetu. Popis aplikace, která je pojatá jako operační systém iOS 4, zní velmi lákavě. Pokud ale čekáte, že se Kleinbergovo dílo objeví v App Storu, budete zklamání. Zane Kleinberg je přesvědčen o tom, že Apple by jeho aplikaci kvůli příliš liberálnímu použití některých prvků neschválil. „Celý tento projekt je důkazem fenomenální práce týmů Applu, a to jak tehdejších, tak i současných,“ uvedl Kleinberg. Aplikace OldOS je ke stažení prostřednictvím platformy TestFlight, případně na GitHubu.

Today is Launch Day 🚀

Introducing OldOS — iOS 4 beautifully rebuilt in SwiftUI.

* 🎨 Designed to be as close to pixel-perfect as possible.

*📱 Fully functional, perhaps even usable as a second OS.

* 🗺️ Fully open source for all to learn, modify, and build on. pic.twitter.com/K0JOE2fEKM

— Zane (@zzanehip) June 9, 2021