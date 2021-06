Vzorná podpora pokračuje: Apple vydal iOS a iPadOS 12.5.4 pro starší iPhony a iPady

Jestli se Applu něco nedá upřít, je to jeho vzorná softwarová podpora jeho produktů a to dokonce i těch, které už oficiálně podporované nejsou. Jakmile se totiž u nich objeví softwarová chyba, která by ohrozila jejich funkčnost či v horším případě bezpečnost, Apple nelení a přichází s updaty i pro ně. To je ostatně i případ včera v noci vydaného iOS 12.5.4 a iPadOS 12.5.4 pro iPhony a iPady, na které již nelze nainstalovat novější iOS a iPadOS.

Přestože Apple v poznámkách k aktualizaci moc detailů o jejím obsahu neuvádí, píše v nich, že update obsahuje důležité bezpečnostní opravy a je proto doporučen k instalaci všem uživatelům s kompatibilními zařízeními. Velmi pravděpodobně se tedy jedná o stejné chyby, které Apple lepil relativně nedávno v iOS 14.6 a bude lepit i v iOS 14.7. Řeč je konkrétně o problémech s WebKitem, který mohl posloužit ke spuštění libovolného kódu v zařízení útočníkem. Pravděpodobnost podobných útoků bývá sice velmi nízká, nicméně ani tak nepotěší. Aktualizace iOS 12.5.4 a iPadOS 12.5.4 stáhnete klasicky přes Nastavení – Obecné – Aktualizace softwaru.