Apple pracuje na novém externím displeji s procesorem A13 Bionic a Neural Enginem

Nástupce extrémně drahého Pro Display XDR, který byl světu představen už v roce 2019 po boku Macu Pro, se nezadržitelně blíží. Tvrdí to alespoň zdroje portálu 9to5mac, podle kterých v současnosti pracuje kalifornský gigant na externím displeji s označením J327, který by měl původní Pro Display XDR v lecčem překonat. O co konkrétně jde?

Podle dostupných informací má být nově vyvíjený displej osazený čipsetem A13 Bionic z iPhonů 11 a Neural Enginem. Odpověď na otázku, co má toto vylepšení přinést, sice zatím není tak úplně jasná, nejpravděpodobnější jsou však jen dvě varianty. Tou první je snaha Applu dodat vysoký grafický výkon i na slabší počítače, ke kterým by byl displej připojen a tím z nich tak s trochou nadsázky udělat konkurenceschopnější alternativy Macu Pro, a druhou pak možnost jakéhosi kombinování výkonu – a to jak grafického, tak výpočetního – i s těmi nejvýkonnějšími stroji, čímž by se mělo ještě více zrychlit jejich plnění náročných úloh. Třešničkou na dortu, kterou nasazení mobilních SoC taktéž umožní, je pak podpora AirPlay a obecně funkcí závislých právě na čipu.

Kdy přesně se novinka světu představí není bohužel v tuto chvíli vůbec jasné, jelikož zdroje neodhalily, jak daleko je Apple v jejím vývoji. Jelikož však dnes slyšíme o tom, že se na podobném produktu pracuje, vůbec poprvé, zdá se velmi pravděpodobné, že je u něj kalifornský gigant spíše na začátku a tudíž si na odhalení jeho výsledku ještě nějakou dobu počkáme. Vše však ukáže ve výsledku až čas.