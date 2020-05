iPad 8. generace dorazí letos a dostane procesor A12 Bionic

Loňské představení iPadu 7. generace bylo pro mnohé jablíčkáře určitým zklamáním. Kromě větší úhlopříčky a vyšší RAm totiž novinka nepřinesla oproti předešlé generaci z roku 2018 nic nového. Letos však s podobným přešlapováním na místě Apple už nepočítá – tedy minimálně na poli procesorů.

Jelikož Apple představuje levné verze iPadů v od roku 2016 každoročně, stejný scénář se očekával i letos. Že se tak stane potvrdil dnes leaker L0vetodream, jehož předpovědi se v minulosti ukázaly jako solidně přesné, s tím, že novinka dostane do vínku čipset Apple A12 Bionic. Ten se poprvé objevil v iPhonech XS v roce 2018 a svým výkonem pokulhává za současnými vlajkovými čipsety A13 Bionic jen mírně. Jeho nasazení do levných iPadů je tak pro uživatele naprosto skvělou zprávou.

Co dalšího novinka přinese není bohužel v tuto chvíli zcela jasné. Jelikož však Apple v této produktové řadě příliš neinovuje, nebylo by žádným velkým překvapením, kdyby byl procesor jediným větším vylepšením. Dalším může být navýšení RAM paměti či základního úložiště. To je v současnosti pouhých 32 GB, což je na dnešní dobu spíš úsměvné, nežli dostačující. Určitě by tak nebylo od věci dostat se zde alespoň na 64 GB. Zda tak Apple učiní či nikoliv bychom se mohli dozvědět už v září, kdy Apple novinku pravděpodobně představí.