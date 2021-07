Jak připravit vaše gadgety na dovolenou

Ještě předtím než konečně vyrazím do světa jsem si při připravě svých elektronických hraček říkal, že by možná někomu přišel vhod článek na toto téma. Přece jen ve všem tom spěchu a lovení všemožných certifikátů a covid pasů se může snadno stát, že zapomenete připravit na dovolenou své gadgety. Já si ss ebou obvykle kromě iPhonu a MacBooku, který však používám jen pro provádění plateb přes internet banking a odesílání nejdůležitějších mailů, beru také Garmin Marq Driver, dron DJI Air 2s a GoPro HERO 9.

Nejprve všechny věci pečlivě zkontroluji, abych zjistil, zda náhodou nejsou poškozené a není potřeba vyměnit něco předtím než odjedu. Přece jen na úpatí Mont Blancu se vám Alza hledá celkem těžko. Cokoli, co vykazuje známky poškození a je snadno vyměnitelné proto doporučuji vyměnit ještě před dovolenou a neřídit se heslem, že to snad ještě vydrží. Je důležité si uvědomit, že právě na dovolenou jedeme za zážitky, které nemáme pár metrů za domem a je škoda přijít o možnost si nafotit nebo natočit to, co nevidíme každý den, kvůli tomu, že jsme ušetřili pár korun.

Aktualizace je základ!

Následně je potřeba veškeré věci aktualizovat. Dejte si pozor na to, že například v případě dronů se často aktualizují i firmaware baterií nebo například geolokační informace o letových zónách. Některé drony vám pak nedovolí bez aktuálních informací o tom, kde můžete a naopak nesmíte létat, ani vzlétnout nebo vás budou výrazně omezovat. Vše tedy aktualizujte na nejnovější verze software a vyhněte se aktualizacím na beta verze. Zkrátka mějte to nejnovější, co je možné, ale jen to, co je také stabilní a určené pro veřejnost. Nezapomeňte aktualizovat nejen firmware v samotných zařízeních, ale také aplikace ve svém iPhone, které k daným věcem připojujete. Například u hodinek je pak možné často aktualizovat mapy a to bez toho, aniž by vám to hodinky oznámily jako novou aktualizaci, ale pouze poté, co to přes aplikaci vyžádáte.

Naformátujte SD karty

Uložte si všechny záběry a data ze svých zařízení a SD karet, které v nich používáte a následně je naformátujte. Naformátujte jak vnitřní paměť, kterou nabízí například drony od DJI, tak i SD karty. Pamatujte, že je vždy nejlepší používat pro každé zařízení vlastní SD kartu a nevytahovat ji například z dronu po pár záběrech do GoPro. Pro formátování karet vždy použíjte možnost formátování přímo pomocí daného zařízení. Formátování tak proběhne tak, jak jej vyžaduje váš dron, kamera nebo další gadgety. Nebude vás tak trápit jednak nedostatek kapacity a hlavně eliminujete problémy s poškozenými záběry a tak podobně.

Zjistěte si doma, co kde smíte a nesmíte

Zcela upřímně, sám jsem ten typ člověka, který se řídí více svým rozumem než tím, co je psáno v zákonech. Na druhou stranu se vám to může dost zásadně vymstít. V lepším případě za porušení některých pravidel zaplatíte tučnou pokutu, v horším případě, když si s dronem zalítáte u vojenské základny někde v Turecku nebo v Egyptě, můžete skončit ve vězení. Už doma si zjistěte, co v jaké zemi smíte a co nesmíte. Zatímco u nás je zcela v pořádku mít v autě GoPro a natáčet si, co se vám zlíbí, pár stovek kilometrů dál už to může být velký problém a něco, co je nezákonné. Létání s dronem je pak svět sám o sobě. Pečlivě si zjistěte, kde a za jakých podmínek smíte létat se svým dronem a zda k tomu nepotřebujete povolení nebo nějaké osvědčení.