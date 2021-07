Na iPhony míří dvojnásobná porce karetního Yu-Gi-Oh

Někteří z vás možná vyrostli, nebo stále žijete, ve společnosti nějakých sběratelských karetních her. Ať už to byl revoluční Magic: the Gathering, stále populární Pokémon TCG nebo některý z digitálních následovníků ve stylu Hearthstonu, můžete si být jistí, že žánr je stále velmi žádaný a vývojářům vydělává obrovské sumy peněz. V Japonsku a v Severní Americe je takovou legendou Yu-Gi-Oh. To u v našich zemích nikdy velkou popularitu nezískalo, přesto ho ale můžete znát díky animovaným filmům a seriálům nebo díky úspěšné mobilní hře Duel Links. Ta nedávno oslavila neuvěřitelných sto milionů stažení, vydavatele hry z Konami ale stále vyhlíží vyšší zisky. V nedávném streamu totiž odhalil dva zcela nové mobilní přírůstky do sbírky digitálních adaptací legendární karetní hry.

První z ohlášených her nese název Yu-Gi-Oh Master Duel a bude střízlivým portem karetní hry do digitální podoby. Konami přitom slibuje zatím nejmodernější zpracování hry včetně podpory 4K rozlišení. Na své si přijdou veteráni i úplní začátečníci, v Master Duel totiž najdete množství pomocných tutoriálů. Hra vyjde kromě mobilních zařízení i na konzolích. Druhou odhalenou hrou je Yu-Gi-Oh Cross Duel, která je od podlahy koncipována pouze pro mobily. Slibuje netradiční formát soubojů ve čtyřech hráčích. Kromě toho jsme se o druhé novince moc věcí nedozvěděli, další informace ale byly přislíben v následujících týdnech. Oba projekty by ale dle vývojářů měly dorazit „brzy“.