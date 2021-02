Karetní Hearthstone dostane na iPhonech zcela nový mód

O víkendu proběhl svátek fanoušků her od společnosti Blizzard, každoroční Blizzcon. Ten se sice tento rok přesunul na internet a přijal kreativní jméno Blizzconline, to ovšem neznamená, že bychom byli ochuzeni o množství nových oznámení. Akci si zjevně nejvíce užili fanoušci Diabla, hráči karetního Hearthstonu se ovšem také dočkali důležitých představení. Blizzard totiž oznámil zcela novou velkou sadu Forged in the Barrens, která zahájí nový rok gryfa. Rozšíření nás zavede do nehostiných pustin Azerothu, ve kterém dokáží přežít jen ti nejtužší válečníci a žoldáci. Sada bude obsahovat 135 nových karet a představí novou herní mechaniku Frenzy. Ta se aktivuje vždy, když minion se schopností utrží poprvé nějaké zranění.

Kromě nové herní mechaniky se vývojáři rozhodli nově pro rozdělení kouzel na kartách do různých škol, známých například z MMO World of Warcraft. Některé karty tak budou spolupracovat pouze s kouzly ze specifických škol magie. Roztřídění se kromě nových kousků dočkají retroaktivně i dříve vydaná zaklínadla. Nehostinnost pustin budou ve Forged in the Barrens reprezentovat i legendární minioni, v nové sadě půjde o žoldáky, jejichž příběh budeme sledovat celý letošní rok. Rozšíření by mělo do hry dorazit v následujících měsících.

Žoldáci hrají prim i v dalším oznámení. Hearthstone se brzy rozroste o zcela nový herní mód Mercenaries. Po úspěšném Battlegrounds půjde o další možnost, jak si odpočinout od karetních soubojů. V Mercenaries totiž budete sestavovat tým šampiónů a posílat ho do taktických tahových bitev, kde budete vybírat mezi jednotlivými útoky vaší party. Tento mód bude možné hrát jak proti počítači v roguelike variantě, tak proti živým protivníkům. Zahrát si ho budeme moci někdy v průběhu tohoto roku.