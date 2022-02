Přidejte se k milionům dalších hráčů a vyzkoušejte na iOS digitální verzi populárního Yu-Gi-Oh!

Sběratelská karetní hra Yu-Gi-Oh! se v našich zemích netěší takové popularitě jako například ve Spojených státech nebo v Japonsku. Přesto se ale najde dost lidí, kteří si vybaví korespondující japonský anime seriál nebo samotné různobarevné kartičky s podivnými příšerkami. Yu-Gi-Oh! ovšem dlouho dobu chyběla opravdu kvalitní, zastřešující digitální verze, která by přenesla hráče s fyzickými kartičkami do virtuálního světa. To se ovšem tento týden změnilo a na takřka všechny platformy dorazilo Yu-Gi-Oh!: Master Duel, a to samozřejmě včetně iPhonů a iPadů. A nástup je to očividně velmi úspěšný. Hru totiž během uplynulého týdne v jednu chvíli hrálo v jednu chvíli přes dvě stě šedesát tisíc hráčů.

Yu-Gi-Oh!: Master Duel přitom již dvacet let starou karetní hru překládá do digitální podoby skvěle. Rozsah hry se může rovnat například s podobným projektem, digitálním portem slavného Magic: the Gathering, Magic Arenou. Ostřílení hráči si tak budou hned jistí v kramflecích, zatímco zelenáče ve hře čeká rozsáhlý tutoriál, který vysvětlí velké množství mechanik ve hře obsažených. Unikátní částí Master Duel je to, že obsahuje tajné balíčky (secret packs), které nabízejí možnost zvýšit pravděpodobnost, že v nich otevřete karty, které opravdu potřebujete. Hra, která se pyšní i vynikajícím soundtrackem, je již nyní dostupná na App Storu zcela zdarma.