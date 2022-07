Karetní Yu-Gi-Oh dostává na iOS další podobu. Tentokrát nabídne bitvy až pro čtyři hráče

Kartičkové Yu-Gi-Oh se znovu hlásí o slovo se svou další virtuální iterací. V únoru se dočkali fanoušci populární karetní hry projektu s podtitulem Master Duel. Ten se soustředil zejména na realistické převedení všech komplexních mechanik z fyzické verze a nabídl tak konečně platformu srovnatelnou například s digitální verzí Magic: the Gathering, Magic Arenou. Nyní vývojáři z Konami lákají na chystané Yu-Gi-Oh: Cross Duel. To se mnohem více zaměřuje na originální, svěží hratelnost, která nabídne již desítkami let prověřenou hru ve zcela nové podobě. Z traileru, jež vývojáři vypustili do světa před dvěma týdny, se toho mnoho nedozvíme. Ukazuje alespoň snahu převést do digitální podoby krásně zpracované modely jednotlivých monster.

Hlavním lákadlem Yu-Gi-Oh: Cross Duel mají být bitvy pro čtyři hráče. V těch se můžete utkat jak proti všem třem hráčům najednou, tak ve společnosti parťáka proti druhé dvojici protivníků v kooperativním režimu. Kvůli nárůstu komplexnosti uživatelského rozhraní pak nabídne připravovaná hra přístupnější podobu samotného Yu-Gi-Oh. Za zkoušku hra bude stát jak pro zkušené veterány, tak i pro úplné zelenáče. To, jak bude taková forma proslule komplikované hry vypadat, budete moci sami vidět již brzy. Vydavatelé z Konami spustili předregistraci, ke které se můžete přihlásit na stránkách hry na App Storu.