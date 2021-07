WhatsApp pro iPad je opět o něco blíže

Šéf WhatsAppu Will Cathcart minulý měsíc potvrdil, že bychom se již tento měsíc mohli u této populární komunikační platformy dočkat takzvaného multi-device řešení, v jehož rámci by WhatsApp měl být k dispozici pro řadu dalších zařízení. Funkce zatím nebyla ještě oficiálně zpřístupněna všem uživatelům, server WABeta Info, který se zabývá chystanými novinkami u WhatsAppu, ale již přinesl několik málo screenshotů, ze kterých si o této novince můžeme utvořit konkrétnější představu.

Funkce multi-device se nacházela ve stádiu vývoje zhruba jeden rok. Ve chvíli, kdy bude zpřístupněna, získají uživatelé možnost používat aplikaci WhatsApp na webu či v její desktopové verzi, aniž by museli připojovat svůj smartphone k internetu. Zpřístupněním multi-device funkce se platforma WhatsApp opět o něco více přiblíží konkurentům, jako je třeba Telegram. Šéf Facebooku Mark Zuckerberg přiznal, že vyvinout zmíněnou funkci znamenalo pro jeho společnost skutečnou výzvu, podle všeho se ale zadařilo. Ještě v průběhu tohoto měsíce by měla být multi-device funkce zpřístupněna v rámci beta testovacího programu.

Podle serveru WABeta Info dojde u desktopové verze WhatsAppu k automatickému přechodu na WhatsApp for Desktop Beta, jejíž součástí bude také zmíněná multi-device funkce. Vedle profilové fotografie uživatele by se mělo objevit logo s nápisem Beta, značící, že je daná funkce opravdu k dispozici. Jakmile dojde k tomuto přechodu, budou uživatelé moci přidat ke svému účtu až čtyři různá zařízení. Zpřístupnění multi-device funkce by kromě jiného mohlo také teoreticky znamenat, že by WhatsApp mohlo být možné využívat také na iPadu. K synchronizaci zpráv napříč zařízeními nebude v případě multi-device docházet prostřednictvím internetového připojení na telefonu, ale přes web.