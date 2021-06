WhatsAppu pro iPady už nestojí nic v cestě

CEO společnosti WhatsApp se v rozhovoru pro WABetaInfo podělil o několik informací týkající se plánů vývojářů na rozšiřování funkcionality aplikace v blízké budoucnosti. I když vývojáři v současné době řeší především problémy týkající se kauzy ohledně soukromí, zároveň se pracuje hned na několika funkcích, po kterých uživatelé dlouhodobě volají, nebo které konečně přinesou dlouho slibovanéa a očekávané funkce.

Jednou z více očekávaných funkcí je podpora pro tzv. multi-device řešení, tedy funkce, která umožní aplikaci fungovat na více zařízení zároveň. Uživatelé by díky ní mohli být přihlášeni ke svému WhatsApp profilu například jak z iPadu, tak z iPhonu, případně počítače, celkem pak až ze čtyř zařízení. To doposud nebylo zcela dobře možné. Tato funkce by se mohla dočkat zveřejnění ve formě beta verze již v průběhu července. K této funkci se vyjádřil dokonce i Mark Zuckerberg, který v jednom z rozhovorů zmínil, jak obtížné je správně naprogramovat synchronizaci dat mezi jednotlivými zařízeními přihlášenými k jednomu uživatelskému účtu.

Další funkcí, na které vývojáři pracují, je tzv. View Once režim, který mohou znát například uživatelé Snapchatu ale i jiných služeb, které tyto jednorázové příspěvky podporují. WhatsApp nedávno zveřejnil funkci mizejících zpráv a tato novinka na ní navazuje. Bude použitelná jen pro multimediální položky a jakmile si je příjemce jednou zobrazí, zmizí z konverzace.

Mezi další novinky, na kterých vývojáři pracují, ale které jsou zatím z uživatelského hlediska v nedohlednu patří například možnost poslechnout si hlasové zprávy před odesláním, možnost změnit rychlost přehrávání hlasových zpráv či vylepšené šifrování cloudových záloh.