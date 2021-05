Příchod jednoho z nejzajímavějších vylepšení WhatsApp na iOS je čím dál blíž

Jeden z nejoblíbenějších komunikátorů současnosti se na iPhonech dočká již brzy velmi zajímavého vylepšení. Řeč je konkrétně o Whatsapp, u kterého jeho tvůrci již pěkných pár týdnů testují podporu mizejících zpráv, které se z vlákna chatu ztratí krátce po jejich přečtení. A jak se podle zjištění portálu WABetaInfo zdá, nasazení je již za rohem.

Mizející zprávy jsou v současnosti zatím dostupné jen v rámci beta testování přes platformu TestFlight, i tak si ale o nich již lze udělat velmi slušný obrázek. Víme již například to, že je ve WhatsAppu na novinku nahlíženo vyloženě jako na novinku zaměřenou na soukromí uživatelů, jelikož se právě přes tuto sekci (de)aktivuje. Poměrně zajímavé je pak to, že zaktivovatelná bude alespoň prozatím jen hromadně pro všechny vlákna chatů, nikoliv jen pro jednotlivce či skupiny, což je trochu škoda. Postupem času bychom se ale mohli teoreticky dočkat rozšíření této funkce právě o možnost personalizace na určité kontakty, což by uživatelé zcela určitě ocenili.

Je poměrně pravděpodobné, že se WhatsApp k nasazení novinky rozhodl zejména kvůli nynějšímu poprasku, který způsobilo přijetí nových podmínek používání. Ty totiž mimo území Evropské unie daly zelenou sdílení uživatelských dat s daty získanými Facebookem, přičemž výsledkem této fúze mělo být lepší cílení reklamy či obecně více marketingových dat.