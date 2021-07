WhatsApp chystá novou užitečnou funkci, okopíroval ji od Snapchatu

Komunikační platforma WhatsApp musela počátkem roku z důvodu ohlášené změny podmínek svého používání čelit masivnímu odlivu uživatelů. To ale její tvůrce ani v nejmenším neodradilo od jejího zlepšování a přidávání nových funkcí. Mezi ty nejnovější se nově zařadí funkce, kterou mohou uživatelé znát například ze Snapchatu a dalších aplikací. Jedná se o možnost odesílání fotografií a videí, která ihned po zhlédnutí zmizí.

Zpráva o nové funkci pochází ze serveru WABetaInfo, který je jedním z nejspolehlivějších zdrojů informací o této aplikaci. Funkci s názvem View Once mohli v její betaverzi otestovat majitelé smartphonů s Androidem, pro uživatele iOS zařízení bude k dispozici v rámci aktualizace WhatsAppu na verzi 2.21.140.9 (současná verze nese označení 2.21.131). Tato funkce umožní uživatelům odesílat zprávy, které z konverzace zmizí ihned poté, co si je příjemce prohlédne. Na rozdíl od aplikace Snapchat ale WhatsApp bohužel nenabídne odesílateli možnost zjistit, zda si příjemce pořídil snímek obrazovky. Podle tvůrců WhatsAppu neexistuje možnost spolehlivého ověření, zda nedošlo k pořízení screenshotu.

Uživatelé, kteří jsou zařazeni do beta testovacího programu, mohou nyní aplikaci WhatsApp aktualizovat prostřednictvím TestFlight a funkci vyzkoušet. Při odeslání takzvaného mizejícího obsahu dojde po jeho zhlédnutí k odstranění videa či fotografie z telefonu odesílatele i příjemce, přičemž odesílatel bude zároveň také upozorněn na to, že došlo k prohlédnutí odeslaného obsahu. Další detaily budou k dispozici v sekci informací o zprávách. Kromě této funkce přinese zmíněná aktualizace aplikace WhatsApp také nový způsob notifikací v prostředí aplikace, kdy se uživatelům bude v banneru zobrazovat více detailů, jako jsou náhledy obrázků, videí, GIFů a samolepek, a v náhledu chatu bude také možné pohybovat se nahoru a dolů. Zpráva bude nicméně označena jako přečtená teprve poté, co si ji otevřete přímo v aplikaci.