WhatsApp se již brzy dočká dalšího vítaného vylepšení

V nové testovací verzi aplikace WhatsApp se objevila novinka, která by měla zpříjemnit život všem uživatelům aplikace WhatsApp, kteří v ní mají obrovské množství aktivních i archivovaných konverzací. Po dlouhé době a nekonečném čekání totiž vývojáři upravili fungování archivovaných konverzací, které se nově budou chovat tak, jak by měly – tedy zůstanou archivované i v případě příchozí zprávy.

V současné době archivování konverzací funguje tak, že když nějaké vlákno archivujete, přesune se do příslušné složky a na hlavní straně konverzací už nebude překážet. Jakmile však někdo do této archivované konverzace pošle nějakou zprávu, celá konverzace se přesune zpět do aktivních chatů, což může být při velmi aktivním používáním WhatsAppu poměrně frustrující. Zejména pokud máte rádi pořádek v jednotlivých konverzacích a některé chcete mít za každou cenu „uklizené“. To se nyní mění.

V nové beta verzi WhatsApp s číslem 2.21.120.10, která je v současné době dostupná pouze na platformě Android, došlo k přepracování archivovaných konverzací. Nová funkce se jmenuje „Nový archiv“ a prakticky funguje tak, jak by to každý očekával. V nové betě tato funkce funguje následujícím způsobem. Archivované konverzace zůstanou v archivu a to i v případech, kdy do nich přijde nová zpráva. Archivované konverzace zároveň nespouští notifikace a nabízí několik prvků upozornění v rámci uživatelského rozhraní. Fungovaní „nového archivu“ je třeba zapnout v nastavení aplikace, ta bude jinak využívat dosavadní (výchozí) způsob práce s archivem.