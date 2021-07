AliExpress clo a DPH: Jak to nyní bude s nákupy z čínských internetových tržnic

AliExpress clo a DPH je v poslední době tématem, které se především v České republice řeší více než kdykoliv předtím. V tuzemsku je nakupování různých (nejen) levných věcí z čínského portálu AliExpress velmi oblíbené a jen těžko byste hledali někoho, kdo si z „alíku“ někdy něco neobjednal. Jestliže se v kalendáři vrátíte zhruba o dva týdny nazpátek, tak si možná všimnete červeně zakroužkovaného data 1. července 2021, kdy mělo dojít k velkým změnám, které se měly týkat placení cla a DPH u zboží, které si z AliExpressu a dalších podobných portálů pořídíte.

AliExpress clo a DPH

Až do 1. července 2021 bylo všeobecně od placení cla osvobozené veškeré zboží, které mělo hodnotu menší než 150 euro (existují výjimky). DPH jste pak neplatili v případě, že zakoupené zboží nemělo hodnotu vyšší než 22 euro. Česká republika se však rozhodla zasáhnout a nakupování levného zboží z čínských tržišť měl být konec. Důvod tohoto „ztížení“ byl na jednu stranu pochopitelný – podpora českých podniků, které se cenami svých výrobků prostě a jednoduše nemohou s cenami na AliExpressu rovnat. Původně se tak od 1. července mělo začít platit DPH u veškerého zboží, a to tedy i u toho, které mělo hodnotu menší než 22 euro. Už v době oznámení této novinky jsem ale měl takové tušení, že to rozhodně nepůjde tak hladce – a mé předpovědi byly správné. Celní správa od plánovaného zavedení výběru DPH u zásilek s hodnotou do 22 euro musela upustit, a to kvůli tomu, že parlament teprve nedávno předal potřebnou novelu o DPH senátu. A jak už to tak v Česku bývá, tak nic není vyřešeno rychle. Příchod této „novinky“ tak byl odložen na neurčito. Navíc k tomu jste ještě měli České poště za každou objednávku zaplatit poplatek 150 korun, a to za vyřízení celního řízení.

Zdroj: Redakce Letem světem Applem

Než se ale Česko rozhoupalo, tak mezitím začal AliExpress jako první vybírat DPH sám, a to bez jakýchkoliv dalších poplatků, se kterými původně počítala Česká pošta. AliExpress bude do Evropské Unie odvádět DPH systémem IOSS. Pokud jste si tedy na AliExpressu od 1. července 2021 něco objednali, tak už jste si mohli všimnout políčka Tax, ve kterém se nachází vypočtené DPH. Vzhledem k tomu, že prozatím nutnost výběru DPH u levnějších zásilek v Česku neplatí, tak se jedná o lehce předčasný krok – lidé si však alespoň dříve zvyknou. Veškeré ceny na AliExpressu jsou tak aktuálně uváděny bez DPH, které bude dopočteno v košíku. Otázkou tak zůstává pouze to, jak velký poplatek si Česká pošta vyžádá za celní odbavení zásilky, u které už bude DPH zaplaceno. Chcete-li se však všem těmto poplatkovým šlamastykám vyhnout, tak stačí, abyste nakupovali z evropských skladů. Ty neustále rostou například ve Španělsku, Polsku a dokonce i v Česku, a pokud je využijete, nebudete muset celní poplatky řešit a navíc k tomu budete mít zásilku doma dříve.