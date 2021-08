eBay DPH: Jak to nyní je s nákupy z tohoto internetového tržiště

eBay DPH je věcí, která se v posledních dnech začíná hodně řešit. Pokud patříte mezi naše pravidelné čtenáře, tak vám možná neunikl článek AliExpress clo a DPH, ve kterém jsme se věnovali právě DPH a clu na tomto zmíněném tržišti. Pravdou ale je, že veškeré změny, které vešly v platnost 1. července 2021, se netýkají pouze AliExpressu, ale také veškerých ostatních tržišť, které do České republiky, potažmo do Evropské unie, importují nějaké zboží. Mezi jedno z těchto tržišť, které je oblíbené nejen v České republice, ale po celém světě, patří bezesporu eBay, na kterém najdete prakticky vše, na co si jen vzpomenete, a to z celého světa.

eBay DPH

Před letošním 1. červencem se na internetu neřešilo nic jiného, než právě zmíněné změny v DPH, se kterými přišla Evropská unie. Do té doby totiž platila jednoduchá pravidla – pokud mělo zboží hodnotu menší než 22 euro, tak jste DPH neplatili, od této částky nahoru pak bylo nutné DPH zaplatit. A pokud jste se dostali na hranici 150 euro, tak bylo nutné zaplatit také clo. Jenže právě ona magická hranice 22 euro, kterou většina nakupujících z čínských internetových tržišť zná, byla zrušena. To znamená, že podle Evropské unie jsme měli začít platit DPH u všech produktů, které si ze zemí mimo EU objednáme. Jak už to tak ale bývá, v Česku to nakonec dopadlo trošku jinak. Celní správa od plánovaného zavedení výběru DPH u zásilek s hodnotou do 22 euro musela upustit, a to kvůli tomu, že parlament teprve nedávno předal potřebnou novelu o DPH senátu. Příchod této „novinky“ tak byl odložen na neurčito.

I přesto, že oficiálně bychom tedy ještě DPH za veškeré balíčky odvádět neměli, tak na Českou republiku určitě nebude nikdo čekat. Původně jsme si veškeré doplácení DPH měli řešit sami, každopádně samotná tržiště byla rychlejší – a ještěže tak, jelikož je vše jednodušší. Jak AliExpress, tak i eBay a další tržiště totiž veškeré odvody DPH vyřeší za vás. To znamená, že k věcem, které budou importované do České republiky, vám bude automaticky při nákupu připočteno DPH. Existují ale konkrétní podmínky – eBay DPH za vás odvede u všech zásilek, které mají hodnotu do 150 euro, popřípadě u všech takových zásilek, které jsou odesílány ze skladu v EU, ale od prodejce, který pod EU nespadá. Pokud se tedy s vaší objednávkou zařadíte do těchto kritérií a bude po vás někdo, například prodejce, požadovat DPH, tak byste jej rozhodně přímo mu platit neměli. Zaplatili byste jej totiž dvakrát.

Pokud jste si v minulosti objednali nějakou věc z eBay, tak zajisté víte, že jste nic navíc neplatili. Většina jedinců se u dražšího zboží akorát modlila, aby nedošlo ke „stopnutí“ na celnici. Nyní už se každopádně situace mění, jelikož se vám DPH přičte automaticky v košíku a budete jej muset zaplatit ihned. Modlení už vám tedy v tomto případě nepomůže. Pro některé kupující může být důležité to, že DPH půjde přesně vidět také na faktuře. Pokud si z eBay objednáte zboží, které bude mít hodnotu vyšší než 150 euro, tak za vás eBay DPH odvádět nebude. Namísto toho budete DPH platit přepravci v rámci celního odbavení balíku. Pokud se řadíte mezi plátce DPH a eBayi poskytnete své DIČ, tak za vás tohle tržiště nebude DPH odvádět v žádném případě a odpovědnost za odvedení nechá na vás. Dále eBay nevybírá DPH u zboží, které podléhá spotřební dani, tedy například u tabáku či alkoholu. Pokud na eBay budete řešit reklamaci, tak vám bude DPH vráceno. Jestliže bude reklamace uznaná v plném rozsahu, získáte zpět celou částku DPH, pokud se s prodejcem domluvíte na 50% kompenzaci, tak vám bude vypláceno nazpátek 50 % z DPH.

DPH (VAT) v aplikaci eBay na iPhone: