Hrozí při nakupování na AliExpressu a dalších čínských eshopech nákaza koronavirem?

V posledních dnech se po celém světě neřeší nic jiného než koronavirus 2019-nCov. Mnoho lidí má velký strach z toho, aby nedošlo k rozmachu nákazy i v Evropě. Roušky jsou ve většině obchodů vyprodány (byť ty klasické jsou proti koronaviru zbytečné) a jedinou potěšující informací je fakt, že v České republice naštěstí nebyl prozatím žádný případ koronaviru potvrzen. Mnoho Čechů se však nyní obává nakupování produktů z čínských obchodů, například z AliExpressu, a také dochází k obavám při vyzvedávání zásilek z Číny. Jsou tyto obavy na místě, anebo jsou zcela nesmyslné?

AliExpress a podobná internetová tržiště jsou mezi Čechy skutečně velmi oblíbená. Jablíčkáři na nich nakupují zejména velmi levné kryty, tvrzená skla, kabely či různé další příslušenství k iPhonům, iPadům, Macům či Apple Watch, které tam lze sehnat několikanásobně levněji než v tuzemských obchodech. Dejme tomu, že jste si před několika týdny objednali nějaký produkt z AliExpressu. Mezitím, co vám však stihl balíček přijít, se začaly objevovat zprávy ohledně koronaviru a vy není máte strach z toho příchozí balíček převzít. Stejné obavy mívají často také pošťačky, které se bojí zásilek z Číny byť jen dotknout. Pravdou však je, že jsou tyto obavy naprosto zbytečné.

Viry všeobecně dokáží mimo tělo svého hostitele přežít maximálně 24 hodin. Pokud bychom uvážili fakt, že je koronavirus „silnější“ a dokázal by přežít mimo tělo hostitele dvojnásobek tohoto času, tedy 48 hodin, tak se pořád není čeho obávat. Většina zásilek z Číny a jiných asijských zemí vám rozhodně nebude doručena během dvou dnů, a to ani v případě expresní dopravy. Největší riziko nákazy tedy mají lidé, kteří přijdou do kontaktu s vaším balíčkem právě v Číně a na tamních překladištích. I kdyby tedy v Číně na váš balíček sáhla osoba, která je koronavirem nakažena, tak se není třeba obávat. Délku přežití dokáže v případě koronaviru prodloužit maximálně vlhké prostředí, rozhodně ale nedojde k prodloužení doby přežití na několik dnů či týdnů.